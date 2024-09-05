Невыездной: Суд Франции запретил Павлу Дурову покидать территорию страны

Французский суд вынес решение о запрете Павлу Дурову покидать территорию Франции на ближайшие шесть месяцев, сообщает журнал Paris Match.

Согласно изданию, Дурову был назначен судебный надзор с залогом в размере пяти миллионов евро, из которых один миллион выплачивается немедленно, а по 500 тысяч евро — ежемесячно в течение восьми месяцев.

Сейчас Дуров активно ищет жилье в престижных районах Парижа, и, по информации журнала, бюджет для него не является проблемой. Ожидается, что он сможет переехать в новое жилье уже к концу этой недели.

Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, что вызвало значительный общественный резонанс в разных странах.

Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой для совершения незаконных транзакций организованной группой. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Вечером 28 августа Дурова освободили под залог, при этом он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции

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