Невыездной: Суд Франции запретил Павлу Дурову покидать территорию страны

Французский суд вынес решение о запрете Павлу Дурову покидать территорию Франции на ближайшие шесть месяцев, сообщает журнал Paris Match.
Согласно изданию, Дурову был назначен судебный надзор с залогом в размере пяти миллионов евро, из которых один миллион выплачивается немедленно, а по 500 тысяч евро — ежемесячно в течение восьми месяцев.
Сейчас Дуров активно ищет жилье в престижных районах Парижа, и, по информации журнала, бюджет для него не является проблемой. Ожидается, что он сможет переехать в новое жилье уже к концу этой недели.
Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, что вызвало значительный общественный резонанс в разных странах.
Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой для совершения незаконных транзакций организованной группой. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
Вечером 28 августа Дурова освободили под залог, при этом он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции
Фото: commons.wikimedia.org (CC BY 2.0)
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