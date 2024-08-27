ФСИН планирует наградить осужденных ИК-19 в Волгоградской области, которые помогали тюремщикам и осужденным при захвате заложников

ФСИН планирует поощрить осужденных ИК-19, которые помогали тюремщикам при бунте в колонии

Руководство ФСИН России решило поощрить осужденных ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (город Суровикино), которые оказали помощь сотрудникам колонии и осужденным, взятым в заложники при бунте 23 августа 2024 года. Об этом надзорный орган сообщил в своем Telegram-канале.

Также будут награждены осужденные, которые не поддались на провокации бунтовщиков и продолжали соблюдать установленную в колонии дисциплину и порядки.



Донести информацию до осужденных поручили начальнику УФСИН России по Волгоградской области Сергею Коновалову.

Сообщается, что способ поощрения осужденных должен быть определен и представлен в ФСИН России до 1 сентября 2024 года.

Фото: commons. wikimedia.org/Edgars Košovojs (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)