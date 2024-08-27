ФСИН планирует наградить осужденных ИК-19 в Волгоградской области, которые помогали тюремщикам и осужденным при захвате заложников

Руководство ФСИН России решило поощрить осужденных ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (город Суровикино), которые оказали помощь сотрудникам колонии и осужденным, взятым в заложники при бунте 23 августа 2024 года. Об этом надзорный орган сообщил в своем Telegram-канале.
Также будут награждены осужденные, которые не поддались на провокации бунтовщиков и продолжали соблюдать установленную в колонии дисциплину и порядки.
Донести информацию до осужденных поручили начальнику УФСИН России по Волгоградской области Сергею Коновалову.
Сообщается, что способ поощрения осужденных должен быть определен и представлен в ФСИН России до 1 сентября 2024 года.
Фото: commons. wikimedia.org/Edgars Košovojs (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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