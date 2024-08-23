ФСИН: четверо заложников в ИК-19 погибли

Во ФСИН подтвердили гибель четырёх человек в ИК-19

Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников исправительной колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ФСИН России. Всего в заложниках у четверых преступников оказались восемь сотрудников ИК и четверо осуждённых.

"Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Ещё четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице" — сообщили в федеральной службе, добавив, что также пострадали четверо осуждённых.

Все четверо преступников ликвидированы. Руководство и личных состав ФСИН выразило соболезнования родным и близким погибших. Федеральная служба исполнения наказаний пообещала оказать всю необходимую помощь семьям сотрудников колонии.

Фото: commons.wikimedia.org