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ФСБ: ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв Курскую область
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В ФСБ прокомментировали утреннюю попытку ВСУ прорваться в Россию

ФСБ: ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв Курскую область

Украинская армия утром 6 августа предприняла попытку прорваться на территорию Российской Федерации, обстреляв населенные пункты в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Там уточнили, что пограничники и военнослужащие ВС РФ приняли меры по отражению агрессии со стороны ВСУ.

"Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы РФ в пределах Курской области совершена вооруженная провокация", — говорится в заявлении российских спецслужб.

Напомним, ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал о том, что вооруженные формирования Украины предприняли попытку проникнуть в регион. По данным Telegram-канала Mash, в результате этого "рейда" ВСУ потеряли 20 человек, еще 50 были ранены.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin

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