Федеральная служба безопасности задержала одного из лидеров "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

Бандит является гражданином Таджикистана, 1989 года рождения. Как отметили в ведомстве, он создал террористическую ячейку целью которой являлось совершение диверсий в Московском регионе и Новосибирске.

В частности, он замышлял устроить взрывы в местах скопления людей, в том числе на объектах РЖД.