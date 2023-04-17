Федеральная служба безопасности задержала одного из лидеров "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.
Бандит является гражданином Таджикистана, 1989 года рождения. Как отметили в ведомстве, он создал террористическую ячейку целью которой являлось совершение диверсий в Московском регионе и Новосибирске.
В частности, он замышлял устроить взрывы в местах скопления людей, в том числе на объектах РЖД.
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