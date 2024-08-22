В Крыму задержали завербованных украинскими спецслужбами агентов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Крыму трех агентов Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО), которые собирались заниматься шпионажем и устраивать диверсии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Уточняется, что в Севатсополе задержали гражданина РФ 1965 года рождения, который прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения. В российских спецслужбах установили, что он изготовил самодельное взрывное устройство, которое в июле использовалось во время минирования газопровода в Крыму.

Кроме того, в Керчи задержали молдаванина 1992 года рождения. Ранее его уже судили за совершение кражи на украинской территории. В апреле этого года он через интернет инициативно установил конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами Украины.

Помимо этого, задержан завербованный украинской разведкой житель Севастополя — российский гражданин 1973 года рождения, который докладывал спецслужбам Украины информацию о расположении российских военных объектов на территории Крыма.

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