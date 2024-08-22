ФСБ завела дела на иностранных журналистов в Курской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела в отношении троих иностранных журналистов за то, что они незаконно пересекли границу РФ и осуществляли свою деятельность на территории Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства (ЦОС).
Уточняется, что дела возбуждены в отношении американца Ника Пейтона Уолша, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы, а также осуществления видеосъемки в районе населенного пункта Суджа.
Иностранцев обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору"). Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.
Стоит отметить, что уголовные дела также были возбуждены в отношении двух итальянских журналисток: Симони Трайни и Стефани Баттистини.
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