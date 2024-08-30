Сотрудники ФСБ задержали наемников из Колумбии

ФСБ задержала двух колумбийских наемников, воевавших за ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России смогла задержать двух наемников из Республики Колумбия, которых подозревают в участии в боевых действиях на стороне украинской армии. Такое заявление сделали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что задержаны колумбийские наемники Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер.

Во время обысков у наемников обнаружили документы, подтверждающие их незаконные действия против российской армии, а также военную форму, принадлежащую ВСУ, с символикой национального батальона "Карпатская сечь"*.

По данному факту на колумбийцев возбудили уголовные дела по статье "Наемничество".

Фото: pxhere.com

*запрещенная в России террористическая организация