Сотрудники ФСБ задержали наемников из Колумбии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России смогла задержать двух наемников из Республики Колумбия, которых подозревают в участии в боевых действиях на стороне украинской армии. Такое заявление сделали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Уточняется, что задержаны колумбийские наемники Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер.
Во время обысков у наемников обнаружили документы, подтверждающие их незаконные действия против российской армии, а также военную форму, принадлежащую ВСУ, с символикой национального батальона "Карпатская сечь"*.
По данному факту на колумбийцев возбудили уголовные дела по статье "Наемничество".
Фото: pxhere.com
*запрещенная в России террористическая организация
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