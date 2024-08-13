Глава ФСБ рассказал о негативном влиянии западных спецслужб на россиян

Западные спецслужбы стали все чаще предпринимать попытки для того, чтобы вовлечь жителей России, в частности молодежь, в террористическую деятельность. Такое заявление сделал глава Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников во время заседания ведомства.
"Увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодежи, в террористическую деятельность", — заявил глава ФСБ на совещании.
По его словам, Запад развернул антироссийскую кампанию, которая проводится при участии разведывательного сообщества, а также предпринимаются попытки создать очаги социальной напряженности.
Кроме того, во время совещания НАК сообщалось, что продолжают сохраняться угрозы со стороны международных террористических организаций.
Фото: kremlin.ru/Администрация президента России
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