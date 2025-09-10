Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by insider51 is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:41

Овощи-обманщики: грядка полна хлопот, а в корзине пусто

Любители огородов отказались от брокколи из-за тли и белокрылки

Каждый увлечённый садовод хотя бы раз сталкивался с растениями, которые при всех стараниях и заботе всё равно не дают ожидаемого результата. Иногда дело в болезнях, иногда — во вредителях, а порой просто в том, что усилия не оправдывают полученный урожай. В садоводческих сообществах эту тему обсуждают постоянно, и список культур, к которым многие не хотят возвращаться, довольно велик.

Лук: дешёвый в магазине и капризный на грядке

Многие огородники признаются, что выращивание лука — занятие неблагодарное. Одни жалуются, что посадочный материал почти не увеличивается в размерах, другие годами безуспешно пытаются наладить урожай.

"Как сказал мой друг, "сажаете маленькую луковицу и получаете чуть большую". Они такие дешёвые, что я даже не стараюсь выращивать", — написал один Redditor.

Поэтому большинство делает выбор в пользу покупки: лук недорогой, хранится долго и продаётся круглый год. Некоторые находят компромисс и выращивают не репчатый, а зелёный лук — он растёт быстрее и радует свежей зеленью несколько раз за сезон.

Кабачки и тыквенные: лёгкий старт и быстрое разочарование

Сначала кабачки кажутся идеальной культурой — быстро растут и щедро плодоносят. Но через пару недель радость часто сменяется разочарованием. Мучнистая роса, кабачковые клопы, личинки и другие вредители способны за короткий срок погубить растения.

"Бороздчатые мотыльки — главная причина, по которой я больше никогда не выращиваю летние кабачки. С ними невозможно справиться", — отметил один из участников обсуждения.

Даже при хорошем уходе кабачки часто становятся мишенью для целого набора проблем, поэтому многие садоводы предпочитают тратить силы на более устойчивые культуры.

Кинза: ароматная зелень, которая подводит

Любимая приправа для салатов и соусов часто оказывается настоящим испытанием. Кинза быстро уходит в стрелку, сохнет и погибает именно тогда, когда её ждут больше всего.

"Мы с кинзой уже много лет в постоянной борьбе. Она всегда погибает ровно тогда, когда начинают зреть мои томаты", — написал один Redditor.

При этом на прилавках магазинов пучок кинзы стоит сущие копейки, и именно это заставляет многих огородников отказаться от её выращивания.

Брокколи: любимый овощ, но враг спокойствия

Брокколи выглядит полезной и перспективной культурой для огорода, но на деле приносит больше хлопот, чем пользы. Капустная тля, белокрылка, уховёртки и другие вредители буквально облепляют растения, а ради одного кочана приходится занимать целую грядку.

"Не стоит времени и усилий ради одной головки брокколи. Я выращиваю только то, что даёт много и требует минимум ухода", — признался один Redditor.

Даже те, кто любит брокколи в рационе, чаще выбирают покупку готового овоща, чем борьбу за урожай на участке.

Мята: захватчик, которого не остановить

Если брокколи и лук не хотят расти, то мята напротив растёт слишком активно. Её корневища расползаются по всей грядке, вытесняя соседние растения. Даже горшки и контейнеры не всегда помогают сдержать её натиск.

"Она захватила всю мою грядку, хотя была посажена в горшке", — отметил один садовод.

Избавиться от мяты потом крайне трудно: корни возрождаются снова и снова. Поэтому опытные огородники советуют выращивать её только в отдельных контейнерах, которые не соприкасаются с землёй.

Почему проще иногда купить, чем вырастить

Из всех обсуждений садоводов можно сделать один общий вывод: если культура требует слишком много сил, привлекает вредителей или быстро погибает, лучше сэкономить нервы и время. В магазинах большинство таких растений стоит недорого, а урожай с грядки часто не оправдывает вложенных усилий.

Зато всегда остаются неприхотливые культуры, которые растут быстро и стабильно. Именно они делают огород радостным занятием, а не бесконечной борьбой с болезнями и вредителями.

