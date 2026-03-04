Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:16

Холодильник против витаминов: что происходит с продуктами при заморозке

Замороженные ягоды и фрукты сохраняют почти все витамины и микроэлементы, а по некоторым показателям даже превосходят свежие, пояснила диетолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова. О том, какие вещества действительно теряются при заморозке, она рассказала в беседе с NewsInfo.

Распространенное мнение о полной потере витаминов при заморозке не соответствует действительности, подчеркнула диетолог. По ее словам, в таких продуктах сохраняются практически все полезные вещества.

"В замороженных фруктах и овощах больше витаминов B1 и B2, выше уровень микроэлементов, полностью сохраняются дубильные вещества, растительная клетчатка и фруктовые кислоты, сахара. Самое главное, что сохраняется уровень микроэлементов. Например, замороженная вишня — рекордсмен по содержанию меди и железа", — отметила Гончарова.

Специалист добавила, что при заморозке теряется витамин C.

"В любых ягодах и фруктах теряется. Хоть черную смородину заморозим, хоть вишню, хоть лук. Потери при заморозке примерно десять-двадцать процентов, при варке до шестидесяти", — рассказала эксперт.

