Фрукт из супермаркета оживает: верхушка ананаса превращается в новое растение

Вырастить ананас дома — задача, которая кажется фантастикой, но на деле доступна каждому. Достаточно немного терпения и знаний, и уже через несколько лет на подоконнике можно получить собственный тропический плод.

Сравнение: выращивание ананаса дома и в природе

Условия В дикой среде В домашних условиях Климат Тропики, высокая влажность, жара Тёплая квартира, южное окно Почва Лёгкая, песчаная, быстро дренируемая Смесь торфа, песка и садовой земли или субстрат для кактусов Цветение Стимулируется естественным образом Запускается этиленом (яблоки в пакете) Урожай Плоды более крупные и сладкие Плоды меньше, вкус мягче

Советы шаг за шагом

Выберите ананас с плотной зелёной верхушкой. Аккуратно отделите "корону" и оставьте подсохнуть на 2-3 дня. Поместите её в стакан с водой, чтобы оголённый стволик был погружён на 1-2 см. Дождитесь появления корней (2-4 недели). Пересадите растение в горшок с дренажной смесью (20-25 см в диаметре). Поставьте на южный подоконник, обеспечив минимум 6 часов света. Поливайте только после подсыхания почвы сверху на 2-3 см. Через год внесите удобрение и стимулируйте цветение яблоками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : посадить верхушку сразу после среза.

Последствие : загнивание стволика.

Альтернатива : подсушить 2-3 дня.

Ошибка : держать растение в тени.

Последствие : ананас не зацветёт.

Альтернатива : разместить на южном окне или досвечивать фитолампой.

Ошибка: переливать ананас.

Последствие: корневая гниль.

Альтернатива: поливать умеренно, дожидаясь подсыхания грунта.

А что если…

А что если нет южных окон? Тогда используйте фитолампу: ананасу нужно минимум 10-12 часов света зимой. Без дополнительного освещения он будет расти, но вряд ли зацветёт.

Плюсы и минусы домашнего ананаса

Плюсы Минусы Экзотика на подоконнике Плод зреет 2-3 года Красивое декоративное растение Требует много света Возможность вырастить плод своими руками Плод меньше и менее сладкий, чем в магазине

FAQ

Сколько растёт ананас дома до плодоношения?

Обычно 2-3 года.

Можно ли посадить ананас из магазинного плода зимой?

Да, но лучше весной или летом — в тёплый сезон укоренение проходит быстрее.

Нужно ли опрыскивать листья?

Можно, но умеренно: ананас не любит застойной влаги.

Мифы и правда

Миф : ананас в доме не зацветёт.

Правда : при правильной стимуляции (этиленом) зацветает и плодоносит.

Миф : плоды будут такими же сладкими, как покупные.

Правда : домашние ананасы мельче и менее сладкие, но выращенные своими руками — особенные.

Миф: ананас требует тропического климата.

Правда: он прекрасно чувствует себя в квартире при достаточном освещении.

Исторический контекст

Родина ананаса — Южная Америка, где его выращивали индейцы задолго до Колумба. В Европу плод завезли в XV веке, и долгое время он считался символом роскоши. В XVIII веке ананасы выращивали даже в оранжереях при дворцах, как показатель статуса.

Три интересных факта