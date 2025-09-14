Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 11:15

Три секрета свежести овощей в холодильнике: контейнеры, зоны и влажность

Правильное хранение овощей и фруктов продлевает их свежесть

Овощи и фрукты занимают важное место в рационе, но часто портятся быстрее, чем хотелось бы. Причина — неправильное хранение. Холодильник помогает продлить свежесть, если учитывать несколько простых правил.

Зональное хранение

  • Яблоки, груши, бананы выделяют этилен, ускоряющий созревание соседей. Их лучше держать отдельно.
  • Морковь, свёкла и капуста любят нижние ящики с низкой температурой.
  • Зелень лучше хранить во влажной зоне, завернув в бумажное полотенце или в контейнере.
  • Ягоды храните на верхних полках в контейнере, не моете до употребления, чтобы избежать плесени.

Контейнеры и упаковка

Использование пластиковых или стеклянных контейнеров с крышками помогает поддерживать уровень влажности и защищает продукты от запахов. Перфорированные пакеты подойдут для овощей, которым нужен воздух.

Контроль влажности

В современных холодильниках есть зоны с регулируемой влажностью. В них стоит хранить зелень, салат и огурцы. Сухие зоны лучше для лука, чеснока и корнеплодов.

Не перегружайте полки

Переполненный холодильник мешает циркуляции воздуха, и продукты портятся быстрее. Лучше хранить меньше, но чаще пополнять запасы.

Температура

Оптимальная температура для овощей и фруктов — от +2 до +5 °C. Ниже они подмерзают, выше — быстро теряют свежесть.

Итог

Хранение овощей и фруктов в холодильнике — это сочетание порядка и внимательности. Контейнеры, правильные зоны и контроль влажности позволяют дольше сохранить свежесть и вкус.

