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Диетолог Соломатина: после 50 лет следует ограничить употребление винограда и манго
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"Может быть опасно": врач-диетолог рассказала, от каких фруктов лучше отказаться после 50 лет

Диетолог Соломатина: после 50 лет следует ограничить употребление винограда и манго

Фрукты могут быть опасны для людей старше 50 лет, особенно если у них сахарный диабет или нечувствительность к глюкозе. Врач-диетолог Елена Соломатина подчеркнула, что наличие заболеваний, а не возраст, является ключевым фактором в определении потенциальной вредности фруктов, сообщает Вечерняя Москва.

Некоторые фрукты, включая виноград, манго, бананы и сладкие яблоки, следует употреблять в ограниченных количествах. Особенно важно избегать их при некомпенсированном диабете. Также было отмечено, что дыни и арбузы могут увеличивать артериальное давление, особенно в сочетании с соленой пищей. Однако здоровые люди после 50 лет могут употреблять фрукты в умеренных количествах.

Фото: commons.wikimedia.org/Fpalli (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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