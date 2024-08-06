"Может быть опасно": врач-диетолог рассказала, от каких фруктов лучше отказаться после 50 лет

Фрукты могут быть опасны для людей старше 50 лет, особенно если у них сахарный диабет или нечувствительность к глюкозе. Врач-диетолог Елена Соломатина подчеркнула, что наличие заболеваний, а не возраст, является ключевым фактором в определении потенциальной вредности фруктов, сообщает Вечерняя Москва.
Некоторые фрукты, включая виноград, манго, бананы и сладкие яблоки, следует употреблять в ограниченных количествах. Особенно важно избегать их при некомпенсированном диабете. Также было отмечено, что дыни и арбузы могут увеличивать артериальное давление, особенно в сочетании с соленой пищей. Однако здоровые люди после 50 лет могут употреблять фрукты в умеренных количествах.
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