Летом важно наслаждаться сезонными ягодами, овощами и фруктами, но необходимо тщательно мыть их перед употреблением. Инфекционист Александр Арбузов подчеркнул, что немытые продукты могут быть опасны, так как на их поверхности скапливаются бактерии и другие вредные микроорганизмы, сообщает Вечерняя Москва.

Это может привести к пищевым отравлениям и даже серьезным заболеваниям, таким как серозный менингит, брюшной тиф и холера. Врач посоветовал использовать специальные устройства и средства для мытья с натуральным составом, чтобы обеспечить безопасность продуктов.

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