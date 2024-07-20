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Инфекционист Арбузов: употребление немытых овощей и фруктов может вызвать холеру
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Инфекционист Арбузов: употребление немытых овощей и фруктов может вызвать холеру

Летом важно наслаждаться сезонными ягодами, овощами и фруктами, но необходимо тщательно мыть их перед употреблением. Инфекционист Александр Арбузов подчеркнул, что немытые продукты могут быть опасны, так как на их поверхности скапливаются бактерии и другие вредные микроорганизмы, сообщает Вечерняя Москва.

Это может привести к пищевым отравлениям и даже серьезным заболеваниям, таким как серозный менингит, брюшной тиф и холера. Врач посоветовал использовать специальные устройства и средства для мытья с натуральным составом, чтобы обеспечить безопасность продуктов.

Фото: pixabay.com/Engin_Akyurt (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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