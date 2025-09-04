Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
грейпфрут
грейпфрут
© Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:22

Минус килограммы без строгих ограничений: секрет в утренней тарелке этих фруктов

Учёные: регулярное употребление свежих фруктов снижает риск набора лишнего веса

Регулярное употребление свежих фруктов играет важную роль не только для общего здоровья, но и в вопросах контроля веса. Исследования показывают: чем больше фруктов в рационе, тем ниже риск постепенного набора лишних килограммов. Объясняется это тем, что цельные фрукты насыщают организм клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, помогая естественным образом снижать общую калорийность питания.

Почему фрукты помогают худеть

Фрукты содержат полезные вещества, которые напрямую влияют на обменные процессы. Витамины А, С и Е снижают риск накопления жира, а полифенолы, обладающие мощными антиоксидантными свойствами, препятствуют формированию жировых отложений. Ферменты и органические кислоты, присутствующие в свежих плодах, поддерживают работу пищеварительной системы и ускоряют метаболизм.

Отдельного внимания заслуживает клетчатка: она дольше сохраняет чувство сытости и замедляет усвоение сахара. Кроме того, исследования подтверждают, что пищевые волокна и антиоксиданты могут положительно влиять на микрофлору кишечника, снижая вероятность развития ожирения.

Роль завтрака

Специалисты советуют начинать утро с завтрака, богатого питательными веществами. Такой приём пищи помогает контролировать аппетит в течение дня и поддерживает энергию. Включение фруктов в утренний рацион — простой и доступный способ ускорить процесс снижения веса.

Бананы

Банан часто недооценивают в диетическом питании, считая слишком калорийным. Однако один средний плод содержит около 100 калорий и при этом обеспечивает до 12% суточной нормы клетчатки. Этот фрукт способен заменить сладкие хлопья или другие продукты с добавленным сахаром, делая завтрак полезным и сытным. Регулярное употребление бананов связано с уменьшением тяги к сладкому и улучшением работы пищеварения.

Грейпфрут

Грейпфрут давно стал символом диет и программ по снижению веса. Его ценят за высокое содержание воды и клетчатки, а также за низкую калорийность. Особый интерес вызывает соединение нарингин, которое способствует ускорению обмена жиров и препятствует набору веса. Кроме того, исследования показывают: регулярное употребление грейпфрута помогает снизить инсулинорезистентность и стабилизировать уровень сахара в крови.

Актинидия (киви)

Киви — источник витамина С, калия и витамина К. При этом в одном стакане нарезанных плодов содержится более 20% суточной нормы клетчатки. Уникальная особенность киви — наличие пектина, который усиливает чувство насыщения и помогает контролировать аппетит. Благодаря лёгкому послабляющему действию киви улучшает работу кишечника, что дополнительно положительно сказывается на обмене веществ.

Включение фруктов в завтрак — это не только способ сделать рацион более разнообразным, но и реальная помощь в борьбе с лишними килограммами. При этом важно помнить: фрукты работают лучше всего именно в цельном виде, а не в виде соков, где теряется большая часть клетчатки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Анафилактический шок от еды: какие продукты лидируют в списке угроз сегодня в 13:03

Враг на вашей тарелке: три продукта, которые могут стать смертельными — врачи предупреждают

Врач-терапевт Яна Шмелёва назвала самые опасные пищевые аллергены: арахис, яйца и клубника могут вызвать анафилактический шок. Как распознать угрозу и спасти жизнь?

Читать полностью » Исследования показали различия в кишечной флоре у людей с доклинической стадией Альцгеймера сегодня в 13:03

Болезнь Альцгеймера может начаться в кишечнике: что скрывает микробиом

Исследования раскрывают взаимосвязь между состоянием кишечника и мозга: как ранние симптомы могут указать на риск болезни Альцгеймера.

Читать полностью » Хирург Тигран Алексанян назвал признаки опасных осложнений после операций сегодня в 12:26

После операции опасны не все симптомы: врачи назвали признаки осложнений

После операций некоторые симптомы считаются нормальными, но другие сигнализируют об осложнениях. Врач рассказал, какие признаки требуют срочной помощи.

Читать полностью » Три причины избегать арбузной диеты при диабете и болезнях почек сегодня в 12:03

Забудьте о минус 5 кг: почему вес вернётся через неделю и прихватит с собой проблемы — арбузная ловушка

Врачи предупреждают: модная арбузная диета опасна для здоровья. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объясняет, почему временное похудение оборачивается рисками для ЖКТ, диабетиков и провоцирует возвращение веса.

Читать полностью » Инна Решетова: первые процессы старения запускаются уже после 25 лет сегодня в 11:21

Как замедлить старение: врачи советуют начать заботу о здоровье уже с 20 лет

Мужчины и женщины стареют по-разному. Врач рассказала, какая система быстрее изнашивается у мужчин, а какая — у женщин, и когда начинать профилактику.

Читать полностью » Екатерина Демьяновская объяснила связь между просмотром экранов во время еды и ожирением сегодня в 11:03

Секрет стройных японцев: что нужно добавить к еде, чтобы не переедать — этому стоит поучиться

Невролог Екатерина Демьяновская предупреждает: привычка есть перед экранами гаджетов увеличивает потребление калорий на 25% и провоцирует ожирение. Как визуальное восприятие еды влияет на насыщение и почему осознанное питание — ключ к стройности?

Читать полностью » Внезапная асимметрия лица: как изменения кожи сигнализируют об инсульте и анемии сегодня в 10:29

Невидимые болезни становятся видимыми: странные изменения, за которыми нужно следить

Лицо — индикатор здоровья: жёлтые бугорки у глаз выдают холестерин, землистая кожа — проблемы с печенью, а синюшные губы предупреждают о нехватке кислорода. 9 ключевых симптомов, которые требуют срочного обследования.

Читать полностью » Врач Руслан Исаев: курение ускоряет выведение витамина С из организма сегодня в 10:14

Курение ускоряет метаболизм витаминов: неожиданный эффект

Курение ускоряет расход витамина С в организме, провоцируя его дефицит. Врач объяснил, чем это опасно и как восполнить недостающий антиоксидант.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж
Наука и технологии

Археологи обнаружили в Узбекистане 9200-летние серпы для сбора дикого ячменя
Еда

Домашние сухарики с чесночным маслом: готовка занимает не более 15 минут
Садоводство

Виноградари Вологодской области назвали правила подготовки лозы к зиме
Дом

Как сочетать узоры и текстуры в интерьере: советы дизайнеров по выбору домашнего текстиля
Туризм

Хемниц получил статус культурной столицы Европы в 2025 году
ПФО

Эксперт предупредила о росте кибермошенничества и уходе преступников в онлайн
Спорт и фитнес

Ходьба помогает сжигать больше калорий при увеличении наклона — врач Кристина Байер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet