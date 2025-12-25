Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Яблоки
Яблоки
© Designed by Freepik by prostooleh is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:00

Сердце зимой требует поддержки: три фрукта, которые работают лучше всего

Яблоки снижают уровень плохого холестерина зимой — кардиолог Рохас

Зимой организму особенно важно получать витамины и вещества, поддерживающие сердце и сосуды. Кардиолог Аурелио Рохас рассказал, какие фрукты стоит обязательно включить в рацион в холодное время года, чтобы снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить общее состояние здоровья. Его рекомендации приводит издание Deia.

Яблоки: контроль холестерина и сахара

По словам специалиста, яблоки — один из самых доступных и при этом полезных фруктов зимой. Они богаты клетчаткой, которая помогает снижать уровень "плохого" холестерина в крови. Это особенно важно для профилактики атеросклероза и заболеваний сердца.

Кроме того, регулярное употребление яблок способствует стабилизации уровня сахара в крови. Благодаря этому уменьшается нагрузка на сосуды и снижается риск развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе у людей с метаболическими нарушениями.

Апельсины: поддержка иммунитета и сосудов

Вторым важным фруктом кардиолог назвал апельсины. Они содержат большое количество витамина C и флавоноидов — природных антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений.

Рохас отметил, что апельсины помогают уменьшать воспалительные процессы в организме, улучшают состояние сосудистых стенок и поддерживают иммунную систему, которая зимой особенно уязвима. Регулярное употребление цитрусовых положительно влияет на работу сердца и общее самочувствие.

Киви: здоровье сердца и давление

Третьим фруктом, который врач рекомендует есть зимой, стал киви. Этот плод содержит калий, витамин C и ряд биологически активных веществ, способствующих нормализации артериального давления.

По словам кардиолога, включение киви в ежедневный рацион помогает поддерживать здоровье сердца, улучшает эластичность сосудов и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особенно полезен этот фрукт людям, склонным к повышенному давлению.

Почему фрукты особенно важны зимой

Аурелио Рохас подчеркнул, что в холодный сезон люди чаще сталкиваются с дефицитом витаминов, снижением физической активности и повышенным риском сердечных проблем. Простое изменение рациона — добавление фруктов — может стать эффективной и доступной профилактической мерой.

Он напомнил, что для максимальной пользы важно сочетать правильное питание с умеренной физической активностью и контролем факторов риска, таких как стресс и недостаток сна.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Длина без формы утяжеляет тонкие седые волосы — Рафа Ортис вчера в 21:29
Тонкие седые волосы "оживают" после этой короткой стрижки — объём держится сам

Научитесь выбирать идеальные стрижки для тонких волос! Узнайте о 5 лучших вариантах, которые придадут объем и обновят ваш образ.

Читать полностью » Сыр улучшает липидный обмен в организме — врач Вялов вчера в 20:02
Считали вредным — оказался полезным: продукт, который неожиданно защищает сердце

Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, почему людям с заболеваниями сердца не стоит полностью отказываться от сыра. Ученые выяснили, что этот продукт может снижать риски сердечно-сосудистых проблем и одновременно поддерживать здоровье кишечника.

Читать полностью » Отсутствие вещей на выход мешает быстрому образу — Купцова вчера в 18:27
Быстро и аккуратно — не случайность: что должно быть в шкафу на экстренный выход

Тренер по первому впечатлению объяснила, почему быстро собраться за пять минут возможно только при продуманном гардеробе и какие простые решения действительно спасают внешний вид в экстренной ситуации.

Читать полностью » Сужение соустья нарушает вентиляцию гайморовых пазух — лор-врач Зайцев вчера в 18:14
Кислорода не хватает — болезнь начинается: что запускает гайморит на самом деле

Врач-оториноларинголог объяснил, почему гайморит часто становится хроническим, как восстановить вентиляцию пазух и какие меры профилактики помогают избежать повторных воспалений.

Читать полностью » Бессонница снизила уровень иммунной защиты — Frontiers in Immunology вчера в 17:49
Ночные тревоги имеют цену: в организме тихо исчезает защита, о которой редко задумываются

Стресс и бессонница могут снижать уровень ключевых иммунных клеток, ослабляя защиту организма и повышая риски для здоровья, выяснили учёные.

Читать полностью » Новогодние каникулы повышают риск детских травм — травматолог Рыбиков вчера в 17:25
Долгие выходные — короткий путь к травмам: что родители упускают в праздники

Врач Минздрава Крыма напомнил родителям о ключевых мерах безопасности для детей в период новогодних каникул и рассказал, как избежать травм дома и на улице.

Читать полностью » Осветление создаёт наибольшую нагрузку на волосы — трихолог Ткачев вчера в 16:34
Частое окрашивание — не приговор: настоящая опасность для волос скрыта в другом

Трихолог объяснил, почему частота окрашивания не так опасна, как состав краски, в каких случаях процедуру лучше отложить и как сохранить здоровье волос и кожи головы после смены цвета.

Читать полностью » Бить по спине человека, который подавился, опасно — травматолог Терновой вчера в 16:33
Кусок еды перекрыл дыхание: одно резкое движение может спасти жизнь

Травматолог Константин Терновой рассказал NewsInfo, как правильно помочь взрослому или ребенку, если человек подавился.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Рассрочка до 12 месяцев бывает выгоднее ипотеки — риелтор Перескокова
Садоводство
Мелисса на подоконнике требует 5–6 часов прямого солнца — House Digest
Культура и шоу-бизнес
Долина готовит иск к Лурье о коммунальных платежах за полтора года — База
ЮФО
Штрафы за шум в Крыму вырастают до 2 тыс рублей — Госсовет Крыма
Мир
Парламент Южной Кореи утвердил усиленные наказания за фейки — Российская газета
ЮФО
Правительство выделяет Крыму 4,2 млрд рублей на автодорогу — кабмин РФ
ЮФО
Капремонт в Крыму охватывает 789 многоквартирных домов — Гоцанюк
ЮФО
Эвакуация легковых авто в крае дорожает до 4,2 тыс рублей — ЦОДД Кубани
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet