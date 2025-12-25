Сердце зимой требует поддержки: три фрукта, которые работают лучше всего

Зимой организму особенно важно получать витамины и вещества, поддерживающие сердце и сосуды. Кардиолог Аурелио Рохас рассказал, какие фрукты стоит обязательно включить в рацион в холодное время года, чтобы снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить общее состояние здоровья. Его рекомендации приводит издание Deia.

Яблоки: контроль холестерина и сахара

По словам специалиста, яблоки — один из самых доступных и при этом полезных фруктов зимой. Они богаты клетчаткой, которая помогает снижать уровень "плохого" холестерина в крови. Это особенно важно для профилактики атеросклероза и заболеваний сердца.

Кроме того, регулярное употребление яблок способствует стабилизации уровня сахара в крови. Благодаря этому уменьшается нагрузка на сосуды и снижается риск развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе у людей с метаболическими нарушениями.

Апельсины: поддержка иммунитета и сосудов

Вторым важным фруктом кардиолог назвал апельсины. Они содержат большое количество витамина C и флавоноидов — природных антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений.

Рохас отметил, что апельсины помогают уменьшать воспалительные процессы в организме, улучшают состояние сосудистых стенок и поддерживают иммунную систему, которая зимой особенно уязвима. Регулярное употребление цитрусовых положительно влияет на работу сердца и общее самочувствие.

Киви: здоровье сердца и давление

Третьим фруктом, который врач рекомендует есть зимой, стал киви. Этот плод содержит калий, витамин C и ряд биологически активных веществ, способствующих нормализации артериального давления.

По словам кардиолога, включение киви в ежедневный рацион помогает поддерживать здоровье сердца, улучшает эластичность сосудов и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особенно полезен этот фрукт людям, склонным к повышенному давлению.

Почему фрукты особенно важны зимой

Аурелио Рохас подчеркнул, что в холодный сезон люди чаще сталкиваются с дефицитом витаминов, снижением физической активности и повышенным риском сердечных проблем. Простое изменение рациона — добавление фруктов — может стать эффективной и доступной профилактической мерой.

Он напомнил, что для максимальной пользы важно сочетать правильное питание с умеренной физической активностью и контролем факторов риска, таких как стресс и недостаток сна.