Смузи-боул с йогуртом и фруктами
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:01

Салат против усталости: дешёвый и безопасный способ восстановиться

Врач: фрукты и овощи снижают негативные последствия недосыпа лучше кофеина

Эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале рассказала, что лучшим способом смягчить последствия недосыпа являются не кофе и сладости, а свежие овощи и фрукты.

Почему именно растительная пища

По словам врача, такие продукты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Они помогают восполнить энергию, которую организм особенно быстро теряет при нехватке сна.

Доказательства из исследований

Эффект фруктов и овощей подтвердили наблюдения, проведённые среди молодых людей из Европы, Новой Зеландии и США. Участников просили вести дневники активности и настроения.

Результаты показали:

  • на эмоциональное состояние сильнее всего влияет качество сна,

  • но регулярное употребление растительной пищи тоже заметно улучшает самочувствие и настроение.

Совет от специалиста

"После бессонной ночи нужно спасаться не кофеином и сладостями — они точно не помогут. А вот тарелка свежих фруктов или салат дадут реальную поддержку", — подчеркнула Зухра Павлова.

Итог

Фрукты и овощи не заменяют полноценный сон, но помогают организму легче перенести его недостаток, улучшая настроение и общее самочувствие.

