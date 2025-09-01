Салат против усталости: дешёвый и безопасный способ восстановиться
Эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале рассказала, что лучшим способом смягчить последствия недосыпа являются не кофе и сладости, а свежие овощи и фрукты.
Почему именно растительная пища
По словам врача, такие продукты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Они помогают восполнить энергию, которую организм особенно быстро теряет при нехватке сна.
Доказательства из исследований
Эффект фруктов и овощей подтвердили наблюдения, проведённые среди молодых людей из Европы, Новой Зеландии и США. Участников просили вести дневники активности и настроения.
Результаты показали:
-
на эмоциональное состояние сильнее всего влияет качество сна,
-
но регулярное употребление растительной пищи тоже заметно улучшает самочувствие и настроение.
Совет от специалиста
"После бессонной ночи нужно спасаться не кофеином и сладостями — они точно не помогут. А вот тарелка свежих фруктов или салат дадут реальную поддержку", — подчеркнула Зухра Павлова.
Итог
Фрукты и овощи не заменяют полноценный сон, но помогают организму легче перенести его недостаток, улучшая настроение и общее самочувствие.
