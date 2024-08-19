Огурцы перестали плодоносить? Узнайте 5 главных причин и способы их устранения

Сезон огородных работ в самом разгаре, и многие дачники начинают замечать, что их огуречные грядки перестают радовать обильным урожаем. Растения цветут, но плодов становится все меньше. В чём же причина такой ситуации и как её исправить?

Распространенные ошибки в выращивании огурцов

Огурцы - капризная культура, и даже небольшие нарушения в агротехнике могут негативно сказаться на их плодоношении. Вот основные ошибки, которые чаще всего совершают дачники:

Несоблюдение оптимального режима полива. Огурцы очень любят влагу, но при этом не переносят застоя воды в почве. Нерегулярный или чрезмерный полив может вызвать остановку роста и гибель завязей. Недостаток питательных веществ. Огурцы - "прожорливые" культуры, поэтому они нуждаются в систематическом внесении удобрений. Дефицит азота, фосфора, калия или микроэлементов лимитирует завязывание и развитие плодов. Ошибки в защите от болезней и вредителей. Различные грибковые, бактериальные заболевания и поражение вредителями (тля, паутинный клещ, огуречный жук) могут спровоцировать преждевременное увядание и отмирание завязей. Чрезмерное затенение. Огурцам необходимо много света для активного плодоношения. Размещение их под густыми кронами деревьев или высокими культурами препятствует нормальному развитию. Неблагоприятные погодные условия. Продолжительная жара, засуха, вымокание в период переизбытка влаги или заморозки также могут стать причиной прекращения плодоношения огурцов.

Способы восстановить плодоношение огурцов

Если урожай на огуречных грядках начал резко снижаться, нужно незамедлительно принимать меры для его восстановления. Вот что можно сделать:

Нормализовать режим полива и питания растений. Необходимо обеспечить равномерный, регулярный полив, а также подкормить огурцы комплексным минеральным или органическим удобрением.

Провести профилактическую обработку от болезней и вредителей. Опрыскивание растений биофунгицидами и инсектицидами поможет защитить их от разрушительного воздействия.

Обеспечить растениям достаточное освещение. При необходимости, можно избавиться от затеняющих посадки культур или деревьев, чтобы огурцы получали достаточно солнечного света.

Ускорить повторное цветение и плодоношение. Для этого нужно удалять отплодоносившие побеги и завязи, обеспечивая тем самым формирование новых цветков и плодов.

Фото: Yurii-mr.