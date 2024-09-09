Что нужно знать, чтобы подготовить деревья к зиме?

Осень - один из самых благоприятных периодов для обрезки плодовых деревьев. Но многие дачники опасаются проводить эту процедуру на косточковых культурах, например, на вишне, сливе или абрикосе. Стоит ли обрезать эти деревья в сентябре, и каковы особенности такой работы?
Зачем нужна осенняя обрезка косточковых?
Несмотря на распространённое мнение, обрезку косточковых деревьев осенью вполне можно и нужно проводить. Она имеет ряд важных преимуществ:
- Улучшение формирования скелетных ветвей и крон деревьев. Правильно проведенная осенняя обрезка стимулирует равномерное распределение питательных веществ по всему дереву.
- Увеличение урожайности. За счет удаления лишних, больных и слабых ветвей дерево направляет большую часть сил на формирование плодовых почек.
- Профилактика заболеваний. Вовремя проведенная обрезка поможет предотвратить распространение болезней, так как раны успеют затянуться до наступления морозов.
- Защита от зимних повреждений. Правильная обрезка делает дерево более устойчивым к неблагоприятным погодным условиям.
Главное - соблюдать сроки и технологию обрезки.
Когда и как обрезать косточковые деревья?Оптимальные сроки для обрезки косточковых культур - конец августа - сентябрь. В это время у деревьев прекращается активный рост, но корни еще продолжают функционировать. Таким образом, дерево успевает восстановиться до наступления зимы.
Процедура обрезки должна проводиться аккуратно, с использованием острых, продезинфицированных инструментов. При этом важно:
- Удалять только сухие, больные, поврежденные и сильно загущающие крону ветви.
- Стараться максимально сохранить главные ветви, по которым дерево будет восстанавливаться.
- Обрабатывать срезы специальной садовой замазкой, чтобы предотвратить проникновение болезней.
- Своевременно проводить формирующую обрезку молодых деревьев.
Фото: C. Kuppler.
Совбез Белоруссии: концепцию безопасности Союзного государства представят в 2025 году
Россия и Белоруссия в будущем году планируют одобрить новую концепцию безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности двух держав, заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. проекты обоих документов обещают обнародовать в ближайшее время.
Украина отозвала своего временного поверенного из Грузии
Назначенный на минувшей неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного незалежной из Грузии с мотивировкой, из-за "полного непонимания реалий дипломатии", сообщает РБК.
Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова
Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.
Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова
Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.