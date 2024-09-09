Что нужно знать, чтобы подготовить деревья к зиме?

Можно ли обрезать косточковые деревья в сентябре? Советы по правильному проведению

Осень - один из самых благоприятных периодов для обрезки плодовых деревьев. Но многие дачники опасаются проводить эту процедуру на косточковых культурах, например, на вишне, сливе или абрикосе. Стоит ли обрезать эти деревья в сентябре, и каковы особенности такой работы?

Зачем нужна осенняя обрезка косточковых?

Несмотря на распространённое мнение, обрезку косточковых деревьев осенью вполне можно и нужно проводить. Она имеет ряд важных преимуществ:

Улучшение формирования скелетных ветвей и крон деревьев. Правильно проведенная осенняя обрезка стимулирует равномерное распределение питательных веществ по всему дереву. Увеличение урожайности. За счет удаления лишних, больных и слабых ветвей дерево направляет большую часть сил на формирование плодовых почек. Профилактика заболеваний. Вовремя проведенная обрезка поможет предотвратить распространение болезней, так как раны успеют затянуться до наступления морозов. Защита от зимних повреждений. Правильная обрезка делает дерево более устойчивым к неблагоприятным погодным условиям.

Главное - соблюдать сроки и технологию обрезки.

Когда и как обрезать косточковые деревья?Оптимальные сроки для обрезки косточковых культур - конец августа - сентябрь. В это время у деревьев прекращается активный рост, но корни еще продолжают функционировать. Таким образом, дерево успевает восстановиться до наступления зимы.

Процедура обрезки должна проводиться аккуратно, с использованием острых, продезинфицированных инструментов. При этом важно:

Удалять только сухие, больные, поврежденные и сильно загущающие крону ветви.

Стараться максимально сохранить главные ветви, по которым дерево будет восстанавливаться.

Обрабатывать срезы специальной садовой замазкой, чтобы предотвратить проникновение болезней.

Своевременно проводить формирующую обрезку молодых деревьев.

Фото: C. Kuppler.