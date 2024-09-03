Осенняя посадка деревьев и кустарников: почему это лучшее решение для сада

Многие садоводы предпочитают сажать деревья и кусты весной, считая, что это лучшее время для посадки. Однако осень является не менее подходящим сезоном, а во многих случаях даже более предпочтительным. Рассмотрим, что именно стоит сажать на участке в этот период.
Лучшее время для плодовых деревьев
Осень - идеальное время для высадки плодовых деревьев, таких как яблони, груши, сливы, вишни. В этот период корневая система активно готовится к зиме, поэтому растения быстро приживаются и успевают укорениться до наступления холодов.
Кроме того, в осенней почве содержится больше влаги, что способствует лучшему приживанию саженцев. Весенние посадки, напротив, нередко страдают от недостатка влаги.
Рекомендуемые сроки для посадки плодовых деревьев - сентябрь-октябрь, до наступления заморозков. Идеальный вариант - конец сентября - начало октября.
Выбор декоративных кустарников
Осень также хороша для высадки декоративных кустарников. К их числу можно отнести спиреи, дерены, чубушники, барбарисы, гортензии, кизильники.
Эти растения лучше приживаются в прохладное время года, меньше страдают от стресса пересадки. Кроме того, осенью проще определить их состояние и выбрать наиболее здоровые экземпляры.
Оптимальные сроки для посадки декоративных кустарников - сентябрь-октябрь. Важно успеть до наступления первых заморозков, чтобы растения успели укорениться.
Хвойные и лиственные деревья
Благоприятный период для высадки хвойных деревьев - сентябрь-октябрь. К ним относятся ели, сосны, можжевельники, туи, кипарисовики.
Осенняя посадка позволяет им лучше адаптироваться к новым условиям, в отличие от весенней, когда растения испытывают стресс.
Для лиственных деревьев - берёз, клёнов, дубов, лип - оптимальным временем является период с середины сентября до конца октября. В это время они лучше приживаются и наращивают корневую систему.
Таким образом, осень является отличным сезоном для посадки большинства деревьев и кустарников на даче. Не упустите этот благоприятный период, чтобы создать красивый и плодовитый сад!
Фото: Acabashi.
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