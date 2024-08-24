Правильная обрезка в конце лета: 7 растений, которые нужно "подравнять"

Август - отличное время для проведения обрезки деревьев и кустарников в саду. В этот период активный рост растений уже завершается, и они начинают постепенно готовиться к зиме. Правильно выполненная обрезка в августе позволит вам сформировать компактную и здоровую крону, защитить растения от вредителей и болезней.

Опытные садоводы рекомендуют в первую очередь обрезать плодовые деревья - яблони, груши, сливы и вишни. В августе их кроны нуждаются в санитарной и формирующей обрезке. Вырезайте все поврежденные, сухие, больные и загущающие побеги, чтобы улучшить доступ воздуха и солнечного света внутрь кроны.

Также необходимо обрезать верхушки побегов на 20-30 см. Это позволит остановить их рост и направить энергию растения на вызревание древесины перед зимой. Не забудьте вырезать и так называемые "волчки" - вертикальные побеги, растущие из ствола. Они отбирают питание у плодовых ветвей.

Обрезку необходимо провести и для ягодных кустарников - смородины, крыжовника, малины, ежевики. Удалите больные, старые, изреженные побеги, чтобы сформировать компактный, хорошо проветриваемый куст. Это обеспечит ягодам лучшую освещенность и вызревание.

Кроме плодовых культур, в августе рекомендуется обрезать декоративные деревья и кустарники. Это поможет им лучше перезимовать, сформировать красивую крону и обильно зацвести весной. В первую очередь обрезают растения с поврежденными или отмершими ветвями, сухие и густые экземпляры.

Особое внимание стоит уделить обрезке хвойных растений - елей, сосен, можжевельников. В августе их необходимо слегка "подстричь", чтобы они приняли аккуратную, компактную форму. Удаляйте поврежденные и отмершие ветви, а также прищипывайте точки роста верхушек.

Завершив обрезку в августе, вы не только обеспечите деревьям и кустарникам хорошую подготовку к зиме, но и создадите красивый, ухоженный вид всему саду.

Фото: AnRo0002.