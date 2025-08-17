Когда урожай ломает деревья: как спасти ветки от перегруза

С июля по октябрь ветви яблонь, груш, крыжовника и смородины могут прогибаться под тяжестью плодов настолько, что рискуют сломаться. Чтобы не потерять часть урожая и не ослабить дерево, важно заранее принять меры.

Подпорки для ветвей

Один из самых простых способов — установка подпорок. Деревянные или металлические опоры помогают поддержать ветку и предотвратить поломку. Чтобы не повредить кору, место контакта оборачивают мягкой тканью — мешковиной или старым полотенцем.

Регулировка количества плодов

Иногда лучше пожертвовать частью урожая, чем потерять всё. Если ветки перегружены, удалите часть молодых плодов. Это снизит нагрузку, а оставшиеся фрукты вырастут крупнее и сочнее.

Если ветка всё же сломалась

Действовать нужно быстро:

срезать повреждённую часть острым секатором или ножовкой до здоровой древесины;

обработать срез антисептиком (марганцовка, перекись водорода);

замазать садовым варом.

После этого дерево стоит подкормить и обеспечить регулярный полив.

Уход в течение сезона

Регулярная обрезка сухих, больных и повреждённых ветвей укрепляет крону и улучшает циркуляцию воздуха. Своевременные подкормки и поливы, а также защита от вредителей помогут дереву быть крепким и готовым к нагрузке урожая.

Правильный выбор сорта

При посадке новых деревьев лучше отдавать предпочтение сортам, устойчивым к нагрузкам и адаптированным к климату вашего региона. Это снизит риск ломкости ветвей в будущем.