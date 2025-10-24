Самое полезное выбрасывают: врачи напомнили, почему нельзя срезать кожуру с фруктов

Во время Недели популяризации потребления овощей и фруктов педиатр Можайской больницы Анастасия Романова напомнила родителям, что именно фруктовая кожура часто является самым полезным элементом в рационе ребёнка. В ней содержится больше витаминов и микроэлементов, чем в мякоти, а также важная для пищеварения клетчатка.

Почему кожура полезна

По словам врача, в кожице фруктов сконцентрированы антиоксиданты, витамины и органические кислоты, которые поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта и укрепляют иммунитет. Клетчатка помогает формировать правильную микрофлору кишечника и предотвращает запоры — одну из самых частых проблем у детей.

"Именно в кожице содержится максимальная концентрация полезных веществ", — пояснила педиатр Анастасия Романова.

Антиоксиданты, содержащиеся в кожуре яблок, груш, слив и цитрусовых, защищают клетки от разрушения свободными радикалами, а витамины группы B и C поддерживают обмен веществ и нервную систему ребёнка.

Когда можно давать фрукты с кожурой

"Рекомендуют осторожно вводить в рацион ребёнка необработанные фрукты примерно с возраста двух-трёх лет", — отметила Романова.

Врач объяснила, что основной показатель готовности малыша к таким продуктам — умение хорошо пережёвывать пищу. Если ребёнок способен измельчать твёрдые кусочки и не подавиться, можно постепенно добавлять в меню фрукты с кожурой.

При этом важно учитывать индивидуальную переносимость и начинать с небольших порций. Сначала можно давать очищенные фрукты, а затем — с тонким слоем кожуры.

Таблица: полезные вещества в кожуре популярных фруктов