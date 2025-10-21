Цвет и здоровье: врачи объяснили, зачем есть овощи и фрукты всех оттенков радуги
Овощи и фрукты — не просто вкусная часть рациона, но и один из главных источников витаминов, минералов и антиоксидантов. Они укрепляют иммунитет, улучшают работу желудочно-кишечного тракта и даже помогают справляться со стрессом. Однако мало кто задумывается, что цвет плодов напрямую связан с их составом и действием на организм.
О том, как оттенки фруктов и овощей определяют их пользу, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.
"Фрукты и овощи являются одним из основных источников клетчатки, необходимой для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Они обогащены важнейшими витаминами, минералами и антиоксидантами, помогают нормализовать жировой обмен и вывести вредные вещества из организма", — пояснила врач.
Почему важно есть продукты разных цветов
Каждый цвет овощей и фруктов указывает на наличие определённых веществ: каротиноидов, флавоноидов, антоцианов и хлорофилла. Эти соединения выполняют разные функции — от укрепления сосудов до защиты клеток от старения.
Врачи советуют включать в рацион как можно больше оттенков — "пищевую радугу", где каждый цвет работает на своё направление здоровья.
Жёлтые и оранжевые плоды — энергия и защита сердца
К жёлтым фруктам и овощам относятся бананы, дыни, ананасы, кукуруза, жёлтые яблоки и персики. Они богаты каротиноидами, которые укрепляют сосуды и защищают сердце.
Оранжевые продукты — морковь, тыква, манго и облепиха — содержат бета-каротин, мощный антиоксидант, участвующий в синтезе витамина А.
"Оранжевые плоды растений содержат бета-каротин. Он является сильным антиоксидантом и даже может предотвратить развитие онкологии", — уточнила Савицкая.
Такие продукты улучшают зрение, повышают устойчивость к инфекциям и помогают сохранить кожу упругой.
Красные — молодость и защита от воспалений
Красные плоды — клубника, гранат, арбуз, малина, клюква, помидоры и свёкла — известны высоким содержанием флавоноидов и ликопина. Эти вещества защищают клетки от разрушения свободными радикалами и помогают сохранять молодость.
"Красные овощи и фрукты могут помочь сохранить молодость и привлекательность", — отметила эксперт.
Кроме того, красные фрукты поддерживают здоровье мочевыводящих путей и снижают риск воспалений.
Зелёные продукты — спокойствие и крепкие нервы
Зелёные овощи и фрукты — огурцы, капуста, шпинат, киви, авокадо, зелёные яблоки и сельдерей — содержат хлорофилл, витамины A, B, C, а также магний и кальций.
Они способствуют нормализации давления, улучшают пищеварение и укрепляют нервную систему. Хлорофилл стимулирует обновление клеток и способствует выведению токсинов.
"Зелёные фрукты и овощи улучшают процесс пищеварения и укрепляют нервы, так как в них содержатся хлорофилл, магний, калий и кальций", — подчеркнула врач.
Синие и фиолетовые плоды — молодость и защита сосудов
Сиреневые овощи и ягоды — черника, ежевика, голубика, виноград, баклажаны и сливы — богаты антоцианами. Эти вещества укрепляют сосуды, предотвращают воспаления и замедляют старение клеток.
Кроме того, они обладают противомикробными свойствами и способствуют улучшению памяти и концентрации.
"Сиреневые овощи и фрукты являются источником антиоксидантов и оказывают противомикробное воздействие", — добавила Савицкая.
Таблица: как цвет влияет на организм
|Цвет
|Основные вещества
|Воздействие на организм
|Примеры продуктов
|Жёлтый
|Каротиноиды
|Защита сердца, энергия
|Бананы, кукуруза, дыни
|Оранжевый
|Бета-каротин
|Зрение, иммунитет, кожа
|Морковь, тыква, облепиха
|Красный
|Ликопин, флавоноиды
|Молодость, защита сосудов
|Клубника, гранат, помидоры
|Зелёный
|Хлорофилл, магний
|Пищеварение, нервы
|Киви, капуста, шпинат
|Фиолетовый
|Антоцианы
|Замедление старения
|Черника, сливы, виноград
Как правильно есть овощи и фрукты
Чтобы получить максимум пользы, важно соблюдать несколько простых правил.
-
Сочетайте с белком. Овощи лучше усваиваются вместе с мясными и рыбными блюдами.
-
Ешьте фрукты утром. Они насыщают энергией, но вечером могут повысить кислотность и вызвать отёки.
-
Не заменяйте ими основную пищу. Избыток фруктов нарушает углеводный обмен.
-
Детям давайте в умеренных количествах. До года — в виде пюре, с 3 до 7 лет — не более 200 г в день, школьникам — до 300 г.
-
Взрослым достаточно 400-500 г овощей и фруктов в сутки. Это оптимальное количество для здоровья.
"Ими нельзя заменять приём пищи, так как из-за этого может нарушиться липидный и углеводный обмен в организме", — предупредила врач.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: есть фрукты на ночь.
Последствие: повышенная кислотность, бессонница и отёчность.
Альтернатива: употреблять их утром или днём.
-
Ошибка: исключать жиры при овощной диете.
Последствие: нарушается усвоение жирорастворимых витаминов.
Альтернатива: добавлять немного оливкового масла или авокадо.
-
Ошибка: покупать яркие импортные плоды вне сезона.
Последствие: повышенное содержание нитратов и консервантов.
Альтернатива: выбирать местные сезонные продукты.
А что если овощи и фрукты не вызывают сытости
Если после овощных блюд быстро возвращается чувство голода, стоит добавлять в рацион белковые продукты — рыбу, мясо, яйца, бобовые. Белок стабилизирует уровень сахара в крови и продлевает чувство насыщения.
Можно также использовать овощи в супах или запеканках — термическая обработка повышает усвояемость и снижает риск вздутия.
