Цвет и здоровье: врачи объяснили, зачем есть овощи и фрукты всех оттенков радуги

Овощи и фрукты — не просто вкусная часть рациона, но и один из главных источников витаминов, минералов и антиоксидантов. Они укрепляют иммунитет, улучшают работу желудочно-кишечного тракта и даже помогают справляться со стрессом. Однако мало кто задумывается, что цвет плодов напрямую связан с их составом и действием на организм.

О том, как оттенки фруктов и овощей определяют их пользу, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

"Фрукты и овощи являются одним из основных источников клетчатки, необходимой для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Они обогащены важнейшими витаминами, минералами и антиоксидантами, помогают нормализовать жировой обмен и вывести вредные вещества из организма", — пояснила врач.

Почему важно есть продукты разных цветов

Каждый цвет овощей и фруктов указывает на наличие определённых веществ: каротиноидов, флавоноидов, антоцианов и хлорофилла. Эти соединения выполняют разные функции — от укрепления сосудов до защиты клеток от старения.

Врачи советуют включать в рацион как можно больше оттенков — "пищевую радугу", где каждый цвет работает на своё направление здоровья.

Жёлтые и оранжевые плоды — энергия и защита сердца

К жёлтым фруктам и овощам относятся бананы, дыни, ананасы, кукуруза, жёлтые яблоки и персики. Они богаты каротиноидами, которые укрепляют сосуды и защищают сердце.

Оранжевые продукты — морковь, тыква, манго и облепиха — содержат бета-каротин, мощный антиоксидант, участвующий в синтезе витамина А.

"Оранжевые плоды растений содержат бета-каротин. Он является сильным антиоксидантом и даже может предотвратить развитие онкологии", — уточнила Савицкая.

Такие продукты улучшают зрение, повышают устойчивость к инфекциям и помогают сохранить кожу упругой.

Красные — молодость и защита от воспалений

Красные плоды — клубника, гранат, арбуз, малина, клюква, помидоры и свёкла — известны высоким содержанием флавоноидов и ликопина. Эти вещества защищают клетки от разрушения свободными радикалами и помогают сохранять молодость.

"Красные овощи и фрукты могут помочь сохранить молодость и привлекательность", — отметила эксперт.

Кроме того, красные фрукты поддерживают здоровье мочевыводящих путей и снижают риск воспалений.

Зелёные продукты — спокойствие и крепкие нервы

Зелёные овощи и фрукты — огурцы, капуста, шпинат, киви, авокадо, зелёные яблоки и сельдерей — содержат хлорофилл, витамины A, B, C, а также магний и кальций.

Они способствуют нормализации давления, улучшают пищеварение и укрепляют нервную систему. Хлорофилл стимулирует обновление клеток и способствует выведению токсинов.

"Зелёные фрукты и овощи улучшают процесс пищеварения и укрепляют нервы, так как в них содержатся хлорофилл, магний, калий и кальций", — подчеркнула врач.

Синие и фиолетовые плоды — молодость и защита сосудов

Сиреневые овощи и ягоды — черника, ежевика, голубика, виноград, баклажаны и сливы — богаты антоцианами. Эти вещества укрепляют сосуды, предотвращают воспаления и замедляют старение клеток.

Кроме того, они обладают противомикробными свойствами и способствуют улучшению памяти и концентрации.

"Сиреневые овощи и фрукты являются источником антиоксидантов и оказывают противомикробное воздействие", — добавила Савицкая.

Таблица: как цвет влияет на организм