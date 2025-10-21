Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Выбор после тренировки
Выбор после тренировки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:10

Цвет и здоровье: врачи объяснили, зачем есть овощи и фрукты всех оттенков радуги

Врач Наталья Савицкая рассказала, как цвет фруктов и овощей влияет на здоровье

Овощи и фрукты — не просто вкусная часть рациона, но и один из главных источников витаминов, минералов и антиоксидантов. Они укрепляют иммунитет, улучшают работу желудочно-кишечного тракта и даже помогают справляться со стрессом. Однако мало кто задумывается, что цвет плодов напрямую связан с их составом и действием на организм.

О том, как оттенки фруктов и овощей определяют их пользу, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

"Фрукты и овощи являются одним из основных источников клетчатки, необходимой для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Они обогащены важнейшими витаминами, минералами и антиоксидантами, помогают нормализовать жировой обмен и вывести вредные вещества из организма", — пояснила врач.

Почему важно есть продукты разных цветов

Каждый цвет овощей и фруктов указывает на наличие определённых веществ: каротиноидов, флавоноидов, антоцианов и хлорофилла. Эти соединения выполняют разные функции — от укрепления сосудов до защиты клеток от старения.

Врачи советуют включать в рацион как можно больше оттенков — "пищевую радугу", где каждый цвет работает на своё направление здоровья.

Жёлтые и оранжевые плоды — энергия и защита сердца

К жёлтым фруктам и овощам относятся бананы, дыни, ананасы, кукуруза, жёлтые яблоки и персики. Они богаты каротиноидами, которые укрепляют сосуды и защищают сердце.

Оранжевые продукты — морковь, тыква, манго и облепиха — содержат бета-каротин, мощный антиоксидант, участвующий в синтезе витамина А.

"Оранжевые плоды растений содержат бета-каротин. Он является сильным антиоксидантом и даже может предотвратить развитие онкологии", — уточнила Савицкая.

Такие продукты улучшают зрение, повышают устойчивость к инфекциям и помогают сохранить кожу упругой.

Красные — молодость и защита от воспалений

Красные плоды — клубника, гранат, арбуз, малина, клюква, помидоры и свёкла — известны высоким содержанием флавоноидов и ликопина. Эти вещества защищают клетки от разрушения свободными радикалами и помогают сохранять молодость.

"Красные овощи и фрукты могут помочь сохранить молодость и привлекательность", — отметила эксперт.

Кроме того, красные фрукты поддерживают здоровье мочевыводящих путей и снижают риск воспалений.

Зелёные продукты — спокойствие и крепкие нервы

Зелёные овощи и фрукты — огурцы, капуста, шпинат, киви, авокадо, зелёные яблоки и сельдерей — содержат хлорофилл, витамины A, B, C, а также магний и кальций.

Они способствуют нормализации давления, улучшают пищеварение и укрепляют нервную систему. Хлорофилл стимулирует обновление клеток и способствует выведению токсинов.

"Зелёные фрукты и овощи улучшают процесс пищеварения и укрепляют нервы, так как в них содержатся хлорофилл, магний, калий и кальций", — подчеркнула врач.

Синие и фиолетовые плоды — молодость и защита сосудов

Сиреневые овощи и ягоды — черника, ежевика, голубика, виноград, баклажаны и сливы — богаты антоцианами. Эти вещества укрепляют сосуды, предотвращают воспаления и замедляют старение клеток.

Кроме того, они обладают противомикробными свойствами и способствуют улучшению памяти и концентрации.

"Сиреневые овощи и фрукты являются источником антиоксидантов и оказывают противомикробное воздействие", — добавила Савицкая.

Таблица: как цвет влияет на организм

Цвет Основные вещества Воздействие на организм Примеры продуктов
Жёлтый Каротиноиды Защита сердца, энергия Бананы, кукуруза, дыни
Оранжевый Бета-каротин Зрение, иммунитет, кожа Морковь, тыква, облепиха
Красный Ликопин, флавоноиды Молодость, защита сосудов Клубника, гранат, помидоры
Зелёный Хлорофилл, магний Пищеварение, нервы Киви, капуста, шпинат
Фиолетовый Антоцианы Замедление старения Черника, сливы, виноград

Как правильно есть овощи и фрукты

Чтобы получить максимум пользы, важно соблюдать несколько простых правил.

  1. Сочетайте с белком. Овощи лучше усваиваются вместе с мясными и рыбными блюдами.

  2. Ешьте фрукты утром. Они насыщают энергией, но вечером могут повысить кислотность и вызвать отёки.

  3. Не заменяйте ими основную пищу. Избыток фруктов нарушает углеводный обмен.

  4. Детям давайте в умеренных количествах. До года — в виде пюре, с 3 до 7 лет — не более 200 г в день, школьникам — до 300 г.

  5. Взрослым достаточно 400-500 г овощей и фруктов в сутки. Это оптимальное количество для здоровья.

"Ими нельзя заменять приём пищи, так как из-за этого может нарушиться липидный и углеводный обмен в организме", — предупредила врач.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть фрукты на ночь.
    Последствие: повышенная кислотность, бессонница и отёчность.
    Альтернатива: употреблять их утром или днём.

  • Ошибка: исключать жиры при овощной диете.
    Последствие: нарушается усвоение жирорастворимых витаминов.
    Альтернатива: добавлять немного оливкового масла или авокадо.

  • Ошибка: покупать яркие импортные плоды вне сезона.
    Последствие: повышенное содержание нитратов и консервантов.
    Альтернатива: выбирать местные сезонные продукты.

А что если овощи и фрукты не вызывают сытости

Если после овощных блюд быстро возвращается чувство голода, стоит добавлять в рацион белковые продукты — рыбу, мясо, яйца, бобовые. Белок стабилизирует уровень сахара в крови и продлевает чувство насыщения.

Можно также использовать овощи в супах или запеканках — термическая обработка повышает усвояемость и снижает риск вздутия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Константин Недошивин объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду сегодня в 11:17
Не боится холода и вирусов: врач рассказал, зачем стоит бегать осенью и зимой

Бегун из Балашихи удивил прохожих пробежкой в +4°C. Врач Константин Недошивин объяснил, почему тренировки в холод полезны и как избежать переохлаждения.

Читать полностью » Гастроэнтеролог предупредила, что фрукты и молочные продукты могут провоцировать метеоризм сегодня в 10:42
Не всё полезное безвредно: врачи назвали здоровые продукты, вызывающие метеоризм

Даже полезные продукты могут вызывать вздутие и дискомфорт. Гастроэнтеролог Ольга Чистик объяснила, какие продукты усиливают газообразование и как снизить его естественно.

Читать полностью » Врач Ольга Столярова предупредила: сидячая работа может привести к сенсомоторной амнезии сегодня в 10:28
Мозг теряет связь с телом: врачи объяснили, что такое сенсомоторная амнезия и почему она опасна

Чувствуете скованность и боль без причины? Врач Ольга Столярова объяснила, как мозг может "забыть" тело и почему сенсомоторная амнезия — обратимое состояние.

Читать полностью » Физическая активность при гипертонии укрепляет сосуды и снижает давление — Евгений Шляхто сегодня в 10:13
Бег трусцой или шаг до скорой: как выбрать безопасный спорт при гипертонии

Кардиолог объяснил, какие физические нагрузки безопасны при гипертонии, а какие могут навредить. Узнайте, как тренироваться с пользой и без риска для сердца.

Читать полностью » Врач Валентина Нечушкина рассказала о предложении легализовать профилактические операции для женщин с генетическим риском рака сегодня в 10:13
Профилактика или лишение здоровья: в России обсуждают разрешение на удаление органов у здоровых женщин

Онкологи предлагают разрешить профилактическое удаление органов у женщин с мутациями BRCA. Почему врачи считают этот шаг оправданным, но опасным, — в материале.

Читать полностью » Врач Андрей Малявин назвал симптомы, при которых вирус может перейти в пневмонию сегодня в 9:47
Болезнь отступила, но ненадолго: почему повторная температура после ОРВИ может быть тревожным сигналом

Если после выздоровления снова поднимается температура и усиливается кашель — это не простуда. Пульмонолог Андрей Малявин объяснил, почему "вторая волна" болезни опасна.

Читать полностью » Врач Ольга Чиркова: избыток апельсинов и лимонов может повредить зубы и почки сегодня в 9:33
Витамин С против вас: врачи предупредили об опасности чрезмерной любви к цитрусовым

Апельсины и лимоны укрепляют иммунитет, но в избытке могут навредить. Врач Ольга Чиркова рассказала, чем опасно злоупотребление цитрусовыми осенью.

Читать полностью » Переизбыток воды нарушает солевой баланс и вызывает слабость и судороги — Яна Шмелева сегодня в 9:13
Два литра — миф, который всех обманул: как мода на воду довела людей до интоксикации

Не всегда вода — символ здоровья. Врач объяснила, почему чрезмерное питьё может стать угрозой для организма и кому важно соблюдать осторожность.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Осенняя обрезка допустима только для яблонь и смородины
Питомцы
Собаки, живущие в городе, часто страдают от переизбытка углекислого газа и сухости воздуха
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Андрей Колойденко назвал упражнения, повышающие уровень тестостерона у мужчин
Авто и мото
Автоэксперт Шкуматов назвал причину запотевания лобового стекла в авто
Культура и шоу-бизнес
Модель Бьянка Балти получила отказ от Victoria's Secret для участия в показе 2025 года
Питомцы
Йоркширские терьеры спокойно переносят пропущенную прогулку
Авто и мото
Инженер Милад Хагани отметил, что чувство неуязвимости делает водителей SUV менее осторожными
Красота и здоровье
В Татарстане врачи удалили миому матки во время кесарева сечения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet