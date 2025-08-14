Глина или песок: узнайте, какой грунт подходит для персиков и лимонов

Глинистая земля, обладающая плотной структурой и способностью удерживать влагу, может быть отличной для некоторых культур. В ней содержится много питательных веществ, что благоприятно для растений. Однако для ряда фруктовых деревьев такие условия становятся губительными — особенно если корни долго находятся во влажной среде. Эксперты предупреждают: ошибки в выборе почвы для дорогих саженцев могут обойтись владельцам участка весьма недешево.

По словам основателя TN Nursery Тэмми Сонс, корни персикового дерева плохо переносят тяжелую влажную почву с высоким содержанием глины. Она пояснила, что такой грунт препятствует циркуляции воздуха и повышает риск корневой гнили весной, когда дренаж недостаточен. Лучшей средой для персика станет песчаная или рыхлая земля с небольшим добавлением глины. Специалист отметила, что деревья начинают плодоносить уже через 2-3 года, а весной их ароматные розовые цветы активно привлекают пчёл.

Лимон сорта "Пондероза", который способен плодоносить круглый год и давать крупные, богатые витамином С плоды, нуждается в умеренном поливе после укоренения и предпочитает хорошо дренированную почву. Специалисты советуют либо избегать посадки в глину, либо обогащать её значительным количеством органических добавок.

Сливы и другие косточковые деревья также чувствуют себя лучше в песчаном грунте. Основатель ATX Gardens Коллин Дитер подчеркнула, что избыток влаги в глине может привести к замедлению роста и гниению корней. По её словам, при необходимости можно высаживать деревья на приподнятые холмики из смеси двух частей глины или глинистого суглинка, двух частей компоста и одной части песка. Она рассказала, что деревья, посаженные на курганы высотой около 60 см и шириной до 1,5 м, росли быстрее и плодоносили обильнее, чем те, что высаживались прямо в глину.

Мандарины "Кишу" ценят за небольшие размеры, тонкую кожуру и сладкий вкус с лёгкой кислинкой. В открытом грунте они хорошо развиваются, а в северных регионах их можно выращивать в контейнерах, выбирая крупнозернистую слабокислую почву, которая полностью просыхает между поливами. Глинистый грунт для них противопоказан.

Лайм, богатый антиоксидантами и полезными минералами, также нуждается в хорошо дренированной среде с pH от 6,1 до 7,8. Он лучше развивается в песчаной или суглинистой почве, а в глине, как подчёркивают специалисты, урожая ждать не стоит.

Грейпфрут — не только полезный фрукт, но и декоративное вечнозелёное дерево с ароматными цветами. Оно предпочитает песчаные или илистые почвы с низкой либо умеренной влажностью, что помогает сохранить корни сухими и здоровыми.

Апельсины сорта "Кара Кара" ценятся за сладость и низкую кислотность. Они хорошо растут в контейнерах, если почва плодородная, слабокислая и с добавлением коры для ускорения дренажа. Эксперты советуют избегать глинистой почвы и обеспечивать полное просыхание земли между поливами.