Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Садовые укрытия растений
Садовые укрытия растений
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:11

Зима приходит внезапно: вот как укрыть сад за один вечер и не потерять ни ветки

Неправильное укрытие плодовых может привести к выпреванию коры и гибели корней

Осенью, когда ночи становятся длиннее и холоднее, садоводы начинают беспокоиться о своих плодовых деревьях. Заморозки могут повредить ветви, почки и корневую систему, особенно у молодых растений. Чтобы весной сад снова порадовал цветением и урожаем, важно вовремя укрыть деревья и выбрать подходящий способ защиты.

"Даже лёгкие заморозки могут повредить молодые плодовые деревья, особенно если температура опускается ниже нуля при высокой влажности воздуха", — отмечают специалисты.

Когда укрывать плодовые деревья

Первые заморозки обычно приходят, когда температура ночью опускается до 0…-1 °C. Именно тогда и стоит начинать защитные меры. Если прогноз обещает понижение температуры ниже -2 °C, деревья нужно обязательно накрыть, особенно молодые саженцы.

  • Осенью укрытие защищает не только ветви, но и корни, особенно в регионах с ранними морозами.

  • Весной защита нужна в период цветения — тогда даже короткий заморозок способен уничтожить будущие завязи.

Холодная погода без ветра менее опасна, чем резкие перепады температуры и пронизывающий ветер, поэтому укрытие должно создавать не только тепло, но и преграду для сквозняков.

Как правильно укрыть деревья

Чтобы защита от холода сработала, важно соблюдать порядок действий.

  1. Поставьте колья вокруг дерева. Они помогут создать каркас, на который удобно натянуть укрывной материал.

  2. Полейте и замульчируйте почву. После полива разложите слой мульчи толщиной 7-10 см — это может быть солома, опилки, кора или компост. Она удержит тепло у корней.

  3. Накройте дерево тканью. Используйте мешковину, агроволокно или старую простыню — материал должен "дышать". Натяните укрытие на колья, не касаясь ветвей, и закрепите края у земли камнями или досками.

  4. Снимайте укрытие днём. Когда температура поднимается выше нуля и появляется солнце, материал стоит приоткрыть, чтобы дерево не запарилось.

Как защитить большие деревья

Укрывать крупные яблони или груши целиком трудно. Для них применяют другие приёмы:

  • Побелка штамбов и скелетных ветвей. Известковый раствор с медным купоросом защищает кору от перепадов температуры.

  • Опрыскивание водой. При слабом морозе (-1 °C) тонкий слой льда на ветвях создаёт термоизоляцию. Но если температура падает ниже, лёд, наоборот, усиливает повреждение — метод рискованный и подходит только опытным садоводам.

  • Дымление. Старый способ: ночью возле сада разводят влажный костёр или ставят дымовые шашки, создавая "тепловую подушку" из дыма.

Какие деревья укрывать обязательно

Нуждаются в укрытии Могут зимовать без защиты
Абрикос Яблоня
Персик Груша
Цитрусовые (лимон, мандарин) Слива
Авокадо Вишня
Молодые саженцы любых видов Черешня

Особенно уязвимы цитрусовые, абрикосы и персики - у них слабая морозостойкость, а у молодых растений кора ещё не адаптирована к перепадам температуры.

Советы шаг за шагом: как подготовить сад к холодам

  1. За две недели до заморозков прекратите азотные подкормки — они стимулируют рост, что делает деревья уязвимыми.

  2. Проведите влагозарядковый полив, чтобы корни не пересыхали.

  3. Обмотайте штамб мешковиной или джутом. Можно использовать пластиковую сетку, чтобы защитить от грызунов.

  4. Замульчируйте приствольные круги опавшими листьями, торфом или соломой.

  5. Проверяйте укрытие после снегопадов: ткань не должна прилипать к ветвям.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: использовать полиэтилен.
    Последствие: дерево "запотевает", под укрытием появляется плесень.
    Альтернатива: воздухопроницаемое агроволокно.

  • Ошибка: накрывать слишком рано.
    Последствие: под укрытием повышенная влажность, кора выпревает.
    Альтернатива: ждать устойчивых холодных ночей (0…-1 °C).

  • Ошибка: не защищать корни.
    Последствие: промерзание корневой шейки.
    Альтернатива: слой мульчи толщиной не менее 7 см.

А что если морозы пришли неожиданно?

Если температура резко упала, а деревья ещё не укрыты, можно использовать экспресс-методы:

  • набросить одеяла, мешковину или картонные коробки;

  • включить рядом садовый обогреватель или свечу в металлическом ведре;

  • создать "дымовую завесу" с помощью влажных дров или опилок.

Даже временная защита поможет сохранить нежные почки от повреждения.

Плюсы и минусы разных способов

Метод Преимущества Недостатки
Тканевое укрытие Эффективно для молодых деревьев Требует контроля влажности
Мульчирование Простое и безопасное Не защищает ветви
Побелка Предотвращает солнечные ожоги и трещины Не спасает от сильных морозов
Дымление Быстро снижает риск подмораживания Кратковременный эффект

FAQ

Когда начинать укрывать деревья?
Как только ночная температура стабильно держится около нуля градусов.

Нужно ли укрывать взрослые яблони и груши?
Нет, если деревья уже акклиматизированы и имеют толстую кору, но молодые побеги можно защитить частично.

Можно ли использовать плёнку?
Нет, полиэтилен не пропускает воздух и может привести к выпреванию. Лучше выбрать мешковину или агроволокно.

Мифы и правда

  • Миф: если зима снежная, укрывать не нужно.
    Правда: снег защищает неравномерно, особенно при оттепелях.

  • Миф: заморозки опасны только весной.
    Правда: осенние морозы вредят корням и коре молодых деревьев.

  • Миф: достаточно только мульчи.
    Правда: мульча защищает корни, но не спасает ветви и почки.

Интересные факты

  • Даже короткий заморозок -1 °C способен погубить цветущие почки абрикоса.

  • Слой снега толщиной 15 см удерживает тепло, эквивалентное укрытию из мешковины.

  • Побелка деревьев осенью снижает риск трещин на коре почти на 40%.

Исторический контекст

Традиция укрывать плодовые деревья появилась ещё у русских садоводов XVIII века. Тогда использовали солому, тростник и плотную ткань, а зимой вокруг ствола нагребали снег. Современные материалы сделали задачу проще, но принцип остался прежним: защита от ветра, влаги и перепадов температуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: переизбыток влаги — основная причина гниения луковиц тюльпанов осенью сегодня в 12:50
Эти ошибки при посадке тюльпанов стоят целой грядки — и большинство их повторяет

Правильная осенняя посадка тюльпанов — залог весенней красоты. Узнайте, как глубина, сроки и питание влияют на цветение и как избежать ошибок.

Читать полностью » Болезни деревьев появляются из-за грибков и бактерий, но лечатся регулярным уходом сегодня в 12:33
Сад не кашляет, но страдает: как распознать простуду у деревьев до поздно

Грибки, бактерии и вредители могут убить даже самое крепкое дерево. Разбираемся, как вовремя заметить симптомы и спасти растение.

Читать полностью » Семена туи прорастают после стратификации, обеспечивая саду новые вечнозелёные деревья сегодня в 11:14
Один лишний полив — и всё сгнило: как спасти молодую тую от смерти в горшке

Вырастить тую из семян не так сложно, как кажется. Главное — собрать шишки вовремя, провести стратификацию и обеспечить всходам тепло и свет.

Читать полностью » Эксперты: подкормка комнатных растений осенью может привести к ожогам корней сегодня в 11:07
Они засыпают, а вы продолжаете кормить: главная ошибка осени, из-за которой растения погибают зимой

Почему подкормка растений осенью может принести больше вреда, чем пользы, и как подготовить домашнюю оранжерею к зимнему отдыху.

Читать полностью » Монарда неприхотлива, устойчива к морозам и цветёт всё лето без пересадки сегодня в 10:14
Соседи подумают, что у вас парфюмерная грядка: монарда делает двор заметным — один приём для мощного аромата

Монарда — ароматная звезда цветника, которая сочетает красоту и пользу. Узнай, как ухаживать за ней, чтобы цветы радовали до осени.

Читать полностью » Учёные: древесная зола защищает чеснок от гнили и повышает урожайность сегодня в 10:02
Чеснок гибнет не от мороза, а от заботы садовода: правда, которую не говорят в инструкциях

Обычная зола спасла урожай озимого чеснока там, где химия годами не помогала. Рассказываем, как использовать её правильно, чтобы весной взошёл каждый зубок.

Читать полностью » Эксперты: капрон и еловый лапник снижают риск повреждения коры молодых яблонь зимой сегодня в 9:50
Один вечер осенью — спасённый сад весной: простая защита от грызунов

Под снегом ваш сад не спит — там начинаются настоящие битвы. Рассказываем, как за один вечер защитить деревья от грызунов и сохранить урожай будущего года.

Читать полностью » Первые заморозки делают хурму водянистой и безвкусной — предупреждают агрономы сегодня в 9:24
Поспешишь — останешься с терпким вкусом: когда хурму срывать нельзя

Узнайте, как собрать хурму правильно и сохранить её вкус на зиму. Важные сроки, секреты хранения и ошибки, которых стоит избегать при сборе.

Читать полностью »

Новости
Советы и рекомендации
Анна Хуруджи: финансовое воспитание ребенка нужно начинать с шести лет
Красота и здоровье
Невролог Суворинова: ранняя забывчивость может указывать на старение мозга
Спорт и фитнес
Комплекс упражнений для кора: сжигаем жир и улучшаем выносливость
Наука
Древние мастера Пиренейского полуострова использовали особые пигменты
Красота и здоровье
Исследователи выяснили: ультрафиолет меняет структуру аллергенов, делая их безопасными для иммунитета
Авто и мото
Эксперт CARCRAFT GROUP рассказал, как безопасно купить автомобиль через маркетплейс
Садоводство
Осенняя посадка деревьев опасна для персика, абрикоса и декоративных кустарников
Туризм
Бухта Халонг во Вьетнаме включена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet