Осенняя подкормка деревьев
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:12

Поздно, глубоко, да ещё и подрезал: вот три причины, из-за которых дерево не переживёт зиму

Сентябрь — лучшее время пересадить яблони и груши

Сентябрь для садоводов — это время не только сбора урожая, но и заботы о будущем саде. Именно в начале осени у владельцев приусадебных участков появляется редкая возможность пересадить плодовые деревья с минимальным риском для их здоровья. Почему именно этот месяц считается оптимальным, а также какие нюансы нужно учитывать — разберёмся подробно.

Почему осень лучше весны

Весной растения пробуждаются, и все их силы уходят в рост почек и побегов. Любая пересадка в этот период становится для дерева стрессом: оно тратит энергию на адаптацию, в то время как ей бы стоило идти на формирование новых веток. Осенью же ситуация иная — вегетация замедляется, сокодвижение постепенно останавливается, поэтому пересадка переносится гораздо легче.

Кроме того, осень часто радует мягкой погодой: нет палящего солнца, а осадки поддерживают естественную влажность почвы. В таких условиях корни быстрее приживаются, и дерево безболезненно уходит в зимний период.

Подготовка дерева к пересадке

Перед тем как приступить к пересадке, стоит внимательно осмотреть растение. У молодых деревьев возрастом до пяти лет шансы на успешное приживание гораздо выше, чем у старых. У взрослых экземпляров процесс идёт тяжелее, поскольку у них уже сформирована мощная корневая система, и при перемещении неизбежно повреждается значительная её часть.

Садоводы рекомендуют начинать подготовку заранее: за несколько недель до пересадки землю вокруг ствола поливают, чтобы корни впитали влагу. За день до процедуры дерево желательно ещё раз обильно напоить.

Важность правильной ямы

Яма для пересадки должна быть просторной, глубиной не меньше 60-70 см, а лучше — больше. Её готовят за несколько дней, чтобы земля успела осесть. На дно кладут смесь перегноя и плодородной почвы. Это создаёт условия для быстрого роста новых корней.

При перемещении важно сохранить земляной ком — так дерево легче перенесёт процедуру. Если земля осыпается, корни лучше замотать влажной мешковиной и посадить как можно скорее.

Уход после пересадки

После посадки растение необходимо полить тёплой водой и замульчировать приствольный круг опилками или торфом. Это поможет сохранить влагу и защитить корни от первых заморозков. Важно следить, чтобы земля вокруг ствола не пересыхала, но и не превращалась в болото.

Осенью не стоит вносить азотные удобрения — они стимулируют рост побегов, что перед зимой может быть губительно. Лучше использовать калийно-фосфорные составы: они укрепляют корневую систему и повышают зимостойкость.

Возможные ошибки садоводов

Частая ошибка — слишком поздняя пересадка. Если процедуру провести в октябре или даже позже, корни не успеют прижиться до морозов, и дерево может погибнуть. Также опасно сильно заглублять корневую шейку — это приводит к загниванию.

Ещё одна распространённая проблема — пересадка сразу после обрезки. Дереву сложно справляться с двумя стрессами одновременно, поэтому обрезку лучше отложить до весны.

Пересадка плодовых деревьев — процесс ответственный, но сентябрь создаёт для этого почти идеальные условия. Достаточно заранее подготовить яму, аккуратно вынуть растение и обеспечить ему правильный уход, чтобы весной оно уже радовало первыми здоровыми побегами.

