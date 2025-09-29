Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Обрезка старой яблони весной
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:19

Сад рискует потерять здоровье без этой процедуры: вот какие деревья нельзя оставлять без внимания

Садоводы рекомендовали обрезать ослабленные яблони и груши в сентябре

Обрезка фруктовых деревьев — важный этап ухода, влияющий не только на здоровье кроны, но и на будущий урожай. Специалисты советуют завершать эти работы до конца сентября. Тёплая осень способствует быстрому заживлению срезов, а значит, риск заражения грибковыми болезнями снижается.

Зачем нужна осенняя обрезка?

  • Улучшается циркуляция воздуха внутри кроны, что препятствует развитию плесени и грибковых инфекций.

  • Ветки получают больше света, а значит, плоды созревают равномернее.

  • Удаление лишних побегов позволяет дереву направлять энергию на рост плодов, а не на загущение.

  • Молодые ветви укрепляют крону и предотвращают поломку старых.

Некоторые культуры особенно уязвимы к холодной и влажной погоде. Поэтому их обрезку лучше провести заранее.

Какие деревья обрезать в сентябре

Сливы и их "родственники"

К этой группе относятся ренклод, мирабель и венгерка. Эти сорта восприимчивы к грибковым инфекциям, поэтому важно, чтобы раны успели затянуться в тёплую погоду. Осенняя обрезка не только защищает дерево, но и помогает заложить урожай следующего года.

Персики и нектарины

У этих культур обрезка напрямую влияет на здоровье и урожайность. Светолюбивые деревья страдают от загущённой кроны. Своевременное прореживание улучшает освещённость и снижает риск фитофтороза — одного из самых распространённых заболеваний персиков.

Вишни

Вишню лучше всего подрезать сразу после сбора урожая — сентябрь считается крайним сроком. Поздняя обрезка при холодной и сырой погоде опасна: незажившие срезы становятся воротами для грибковых инфекций. Правильное прореживание укрепит дерево и продлит его плодоношение.

Яблони и груши (ослабленные деревья)

Хотя яблони и груши обычно обрезают позже, слабым экземплярам стоит уделить внимание именно в сентябре. Удаление части побегов позволяет солнцу лучше освещать крону, что помогает завязи развиваться и плодам вызревать в следующем сезоне.

