Лишние ветви превращают сад в пустыню: что срочно убрать при обрезке

Когда приходит время обрезки, садоводы чаще всего думают о форме дерева и его здоровье. Однако не менее важно учитывать, какие ветви будут давать урожай, а какие — лишь тянуть на себя силы растения. Понимание различий между типами веток помогает сделать обрезку грамотной и продуктивной.

Функции и типы веток

У дерева не все ветви одинаково ценны. Одни отвечают за рост и со временем заменяют старые или больные. Другие формируют скелет кроны и поддерживают её форму. Третьи дают плоды.

Обычно у дерева есть центральный проводник — лидер. Его не обрезают, а вот с отходящими от него скелетными ветками нужно работать, учитывая их порядок и предназначение.

Скелетные ветви второго и третьего порядка делятся на листовые, цветочные и смешанные. Листовые устремлены вверх и растут почти параллельно стволу, цветочные — чашевидные и чаще отходят под углом, смешанные могут располагаться как угодно.

Главная задача садовода — сохранить максимум цветочных ветвей, убрать лишние листовые и перевести часть смешанных в плодоносящие.

Как отличить почки

Чтобы не ошибиться, стоит научиться распознавать почки:

Листовые меньше, вытянутые, заострённые, прижаты к побегу и образуют конус. Их всегда больше. Цветочные крупнее, округлые, иногда опушённые и выделяются на фоне ветки.

Именно по ним легко определить будущую урожайность ветви.

Листовые ветви и волчки

Отдельная тема — волчки. Эти мощные побеги растут вверх, образуют крупные листья и длинные междоузлия. Они появляются после стрессов: избыточного внесения азота, повреждений, сильной обрезки или при резком наклоне ветви.

Если дерево не требует замены старых веток, волчки лучше убирать — они отбирают питание у плодоносящих ветвей. Но при необходимости из них можно сформировать новые побеги для замещения. Особенно это удобно на груше: при правильной обрезке волчки превращаются в плодушки.

К листовым также относят кольчатки — короткие побеги до 4 см. На них могут быть цветочные почки, но плодов образуется мало, и срок их продуктивности не превышает пяти лет. Если плодоносящих веток достаточно, старые кольчатки лучше удалить.

Цветочные ветки и их разновидности

Цветочные ветви содержат и листовые, и цветочные почки. Их несколько типов:

Букетная ветка — короткая, с группами цветочных почек, похожими на букет. Шпорцы — побеги до 15 см, отходящие под прямым углом. Чаще всего плодовые. Плодушка — маленький побег, заканчивающийся цветочной почкой. Активно плодоносит до 6 лет, затем ветвится. Живёт до 20 лет. Смешанные ветки — характерны для абрикоса, яблони, вишни и персика: почки по всей длине и завершение ростовой почкой.

Чем ниже ветка расположена, тем больше на ней образуется плодушек. Поэтому садоводы пригибают ветви к земле или фиксируют их на шпалерах, стимулируя урожай.

Правильная обрезка — это не только забота о форме дерева. Она позволяет управлять урожайностью, убирая бесполезные побеги и оставляя те, что принесут плоды. Различая типы ветвей и почек, можно добиться того, чтобы дерево не только выглядело ухоженным, но и давало богатый и стабильный урожай.