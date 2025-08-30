Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обрезка деревьев и утилизация отходов
Обрезка деревьев и утилизация отходов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:16

Лишние ветви превращают сад в пустыню: что срочно убрать при обрезке

Правильная обрезка деревьев повышает урожайность

Когда приходит время обрезки, садоводы чаще всего думают о форме дерева и его здоровье. Однако не менее важно учитывать, какие ветви будут давать урожай, а какие — лишь тянуть на себя силы растения. Понимание различий между типами веток помогает сделать обрезку грамотной и продуктивной.

Функции и типы веток

У дерева не все ветви одинаково ценны. Одни отвечают за рост и со временем заменяют старые или больные. Другие формируют скелет кроны и поддерживают её форму. Третьи дают плоды.

Обычно у дерева есть центральный проводник — лидер. Его не обрезают, а вот с отходящими от него скелетными ветками нужно работать, учитывая их порядок и предназначение.

Скелетные ветви второго и третьего порядка делятся на листовые, цветочные и смешанные. Листовые устремлены вверх и растут почти параллельно стволу, цветочные — чашевидные и чаще отходят под углом, смешанные могут располагаться как угодно.

Главная задача садовода — сохранить максимум цветочных ветвей, убрать лишние листовые и перевести часть смешанных в плодоносящие.

Как отличить почки

Чтобы не ошибиться, стоит научиться распознавать почки:

  1. Листовые меньше, вытянутые, заострённые, прижаты к побегу и образуют конус. Их всегда больше.
  2. Цветочные крупнее, округлые, иногда опушённые и выделяются на фоне ветки.

Именно по ним легко определить будущую урожайность ветви.

Листовые ветви и волчки

Отдельная тема — волчки. Эти мощные побеги растут вверх, образуют крупные листья и длинные междоузлия. Они появляются после стрессов: избыточного внесения азота, повреждений, сильной обрезки или при резком наклоне ветви.

Если дерево не требует замены старых веток, волчки лучше убирать — они отбирают питание у плодоносящих ветвей. Но при необходимости из них можно сформировать новые побеги для замещения. Особенно это удобно на груше: при правильной обрезке волчки превращаются в плодушки.

К листовым также относят кольчатки — короткие побеги до 4 см. На них могут быть цветочные почки, но плодов образуется мало, и срок их продуктивности не превышает пяти лет. Если плодоносящих веток достаточно, старые кольчатки лучше удалить.

Цветочные ветки и их разновидности

Цветочные ветви содержат и листовые, и цветочные почки. Их несколько типов:

  1. Букетная ветка — короткая, с группами цветочных почек, похожими на букет.

  2. Шпорцы — побеги до 15 см, отходящие под прямым углом. Чаще всего плодовые.

  3. Плодушка — маленький побег, заканчивающийся цветочной почкой. Активно плодоносит до 6 лет, затем ветвится. Живёт до 20 лет.

  4. Смешанные ветки — характерны для абрикоса, яблони, вишни и персика: почки по всей длине и завершение ростовой почкой.

Чем ниже ветка расположена, тем больше на ней образуется плодушек. Поэтому садоводы пригибают ветви к земле или фиксируют их на шпалерах, стимулируя урожай.

Правильная обрезка — это не только забота о форме дерева. Она позволяет управлять урожайностью, убирая бесполезные побеги и оставляя те, что принесут плоды. Различая типы ветвей и почек, можно добиться того, чтобы дерево не только выглядело ухоженным, но и давало богатый и стабильный урожай.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мульчирование и плотная посадка: как сохранить грядки чистыми без химии сегодня в 6:06

Как я избавилась от сорняков за один сезон — соседи не верят, что без химии — секрет опытной дачницы

Откройте экологичный способ борьбы с сорняками: мульчирование и плотная посадка культур защитят грядки без химии. Узнайте, как сохранить почву здоровой и повысить урожай на годы вперёд.

Читать полностью » Садовник Линдси Честейн: салат, томаты, клубнику и розы нельзя поливать из шланга сегодня в 5:40

Шланг - враг урожая? 8 растений, которым капельный полив спасет жизнь

Узнайте, какие растения ни в коем случае нельзя поливать из шланга! Листовая зелень, помидоры, клубника и травы требуют особого ухода. Как правильно поливать? Ответ в нашем материале.

Читать полностью » Полезные сорняки существуют: как сэкономить на удобрениях и защитить почву сегодня в 5:06

Хватит бороться: с этими сорняками нужно подружиться – раскроем секрет опытных садоводов

Узнайте, какие сорняки не только не вредят, но и приносят пользу вашему огороду. Секреты "живой мульчи" и превращения сорняков в удобрение раскроет опытный садовод. Оптимизация почвы - ключевой фактор!

Читать полностью » Космидиум – секрет яркой и неприхотливой клумбы: советы по выращиванию сегодня в 4:34

Космический цветок на вашей даче: раскройте секрет посадки и ухода – советы экспертов

Раскройте секреты выращивания космидиума! Этот неприхотливый цветок превратит вашу клумбу в яркий оазис. Узнайте об особенностях посадки и ухода!

Читать полностью » Осенью в саду продолжают цвести цикламен, безвременник, нерине и другие луковичные сегодня в 4:29

Когда сад уходит в спячку, на сцену выходят "осенние актёры" — цветы, которые не боятся холода

Осенние луковичные культуры способны оживить сад яркими красками. Узнайте, какие цветы посадить осенью и как правильно поливать растения, чтобы они радовали вас до зимы.

Читать полностью » Дрожжи для компоста: готовим убойный раствор для быстрого созревания сегодня в 3:34

Забудьте про долгие месяцы: этот ингредиент превратит отходы в удобрение за недели

Ускорьте созревание компоста с помощью дрожжей! Простой и эффективный способ приготовления активатора, чтобы получить удобрение за месяц.

Читать полностью » В одном горшке можно выращивать базилик с томатами, розмарин с тимьяном и ещё 5 комбинаций сегодня в 3:21

Семь идеальных пар: эти комбинации в горшке дают урожай круглый год

Узнайте, какие 7 комбинаций растений идеально подходят для совместного роста в одном горшке! Секреты опытных садоводов для богатого урожая и здорового сада.

Читать полностью » Как правильно поливать петрушку: избегаем ошибок и получаем богатый урожай сегодня в 2:34

Холодная вода - враг петрушки: как правильно поить зелень, чтобы она росла как на дрожжах

Секреты правильного полива петрушки: глубокий полив, температура воды и мульчирование для сочной зелени и богатого урожая

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала о пользе упражнения "ласточка"
Наука и технологии

Инновационный анализ крови предсказывает риск лейкемии и темпы старения организма
Дом

На что обратить внимание при создании интерьера для ребёнка
Туризм

Роза Хутор в сентябре: горы и скидки вместо очередей
Красота и здоровье

Педиатр Софья Олешкевич рассказала, что нельзя делать при отравлении грибами у детей
Дом

Способы отстирать жёлтые пятна на белом постельном белье
Садоводство

Для зоны отдыха под деревьями в Новосибирской области используют щепу, гравий и настил на сваях
Красота и здоровье

В чём подвох фитнес-хлеба: диетолог предупреждает о скрытой опасности для фигуры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru