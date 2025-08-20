Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яблоня
Яблоня
© commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under CC0
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:10

Избегайте этой ошибки: не сажайте эти деревья рядом, если хотите богатый урожай

Совместимость плодовых деревьев: ошибки, которых стоит избегать ради урожая

При планировании посадки плодовых деревьев в саду необходимо учитывать их совместимость. Неправильный выбор соседей может привести к угнетению корней, обмену болезнями и, как следствие, к снижению урожайности. Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных поделилась своими знаниями о том, какие деревья хорошо уживаются друг с другом, а какие лучше высаживать отдельно.

Успешная совместимость плодовых деревьев заключается в схожих требованиях к почве и климатическим условиям. Это обеспечивает гармоничный рост и развитие растений.

Яблони хорошо уживутся рядом с грушами, сливами и вишнями. Это обусловлено тем, что их корневые системы не будут сильно соперничать за ресурсы.

Стабильный урожай обеспечат питательные вещества в почве, в которых у этих деревьев схожая потребность. Это также способствует хорошему плодоношению.

Яблоня и рябина: отличное сочетание

Яблоня также хорошо будет расти рядом с рябиной. Рябина может даже помочь яблоне в борьбе с вредителями.

Слива будет без проблем развиваться рядом с вишней и абрикосами. Эти деревья хорошо дополняют друг друга.

При этом абрикос сильно угнетает соседние деревья, поэтому его лучше высаживать в отдельном месте в саду, чтобы не создавать конкуренцию.

Хороший урожай будут давать деревья, рядом с которыми растут сорта-опылители. Они повышают урожайность и качество плодов за счет роста вероятности развития полноценных семян.

Особенно перекрестное опыление ценно для яблонь и груш. Это ключевой фактор для обильного плодоношения.

Пример: яблони разных сортов

Агроном посоветовала к яблоне одного сорта в саду добавить еще одно дерево другого сорта. Это поможет опылению и улучшит урожайность.

Аналогичная ситуация будет с вишнями и сливами. Хорошо будут расти рядом черешня и слива, груша и яблоня, что обеспечивает взаимное опыление.

Рост яблони будет угнетать грецкий орех, а черешню лучше высаживать отдельно от других деревьев из-за мощной корневой системы, что может помешать росту других деревьев.

Персики и сливы из-за разных потребностей в воде и питании не стоит высаживать рядом с яблонями, чтобы не создавать конкуренцию корневых систем.

Расстояние между деревьями: учет размеров

При посадке необходимо учитывать, что каждому дереву нужно достаточно места, чтобы оно полноценно развивалось. Соблюдение правильных интервалов является важным фактором для роста.

Не стоит сажать деревья слишком близко, между деревьями одного вида достаточно расстояния в три-пять метров, а между разными видами — пять-семь метров.

Исключение — карликовые и полукарликовые сорта, которые можно располагать ближе, благодаря их компактным размерам.

Интересные факты о плодовых деревьях:

Самое старое плодовое дерево в мире — яблоня в Великобритании, которой более 200 лет.
Яблони и груши относятся к одному семейству — розоцветные.
Вишня — один из самых ранних фруктов, созревающих весной.
Персики — это не только вкусные фрукты, но и источник витаминов и минералов.

Правильный выбор соседей для плодовых деревьев — залог обильного урожая и здорового сада. Следуя советам агронома Анастасии Коврижных, можно создать гармоничный сад, который будет радовать вас долгие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как использовать черное мыло и божьих коровок для защиты сада от вредителей сегодня в 11:01

Вот что советуют эксперты: как избавиться от тли без химии — хитрый трюк с черным мылом

Эксперты раскрыли безопасные методы борьбы с тлей: привлечение божьих коровок, черное мыло и севооборот. Защитите сад без химии и сохраните урожай.

Читать полностью » Теплица в Костромской области: как выбрать фундамент и каркас с учётом климата сегодня в 10:48

Ставите теплицу наугад — теряете урожай: схема, что работает в Костромской области

Теплица может украшать участок и давать ранний урожай. Схема для Костромской области: место, фундамент, дренаж, маскировка и один приём, о котором редко говорят.

Читать полностью » Защита растений зимой – лапник, солома или агроволокно: сравнение эффективности сегодня в 10:01

Шокирующий факт о мульче: почему она важнее дорогих удобрений для зимнего сада

Эксперт Никита Чаплин раскрыл секреты подготовки дачи к зиме: уборка листвы для компоста, внесение органики в почву и надёжная защита растений. Советы по сохранению инструментов и мульчированию грядок.

Читать полностью » Костёр на участке в Пензенской области: оформление площадки и требования безопасности сегодня в 9:26

Уютный костёр по-пензенски: кирпич, гравий и никаких хвойных рядом

Расскажем о строгих правилах разведения костров в Пензенской области. Узнайте о запретах, штрафах и о том, как правильно организовать костровую зону!

Читать полностью » Фитофтороз способен уничтожить до 80% урожая картофеля сегодня в 9:21

Тёмные пятна на листьях картофеля? Это не ожог, а смертельная угроза урожаю

Фитофтороз — коварный враг картофеля! Узнайте, как распознать болезнь на ранней стадии, какие меры предпринять и чем обработать растения, чтобы спасти урожай.

Читать полностью » Извилистые дорожки или плитка без узоров: советы ландшафтного архитектора для вашего участка сегодня в 9:01

Прощайте, прямые дорожки и яркая плитка: 3 секрета от эксперта, как преобразить ваш участок навсегда

Ландшафтный архитектор делится советами по созданию стильного сада. Узнайте, какие решения устарели, и как использовать экологичные материалы для современного ландшафтного дизайна участка.

Читать полностью » Нарциссы против грызунов: агроном Коврижных раскрывает секрет защиты участка сегодня в 8:49

Не химия, а красота: что посадить вокруг грядок, чтобы мыши ушли к соседям

Агроном Анастасия Коврижных раскрыла секрет борьбы с грызунами: посадка нарциссов вокруг грядок создаёт природный барьер. Узнайте, какие ещё растения-репелленты защитят урожай без химии.

Читать полностью » Уход за малиной в августе: какие побеги обрезать и чем подкармливать сегодня в 8:18

Август — не время отдыхать: уделите малине немного внимания, и она одарит вас щедрым урожаем

Узнайте, как правильно ухаживать за малиной в августе для обильного урожая в следующем году. 3 простых шага: подкормка, обрезка, полив.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные раскрыли значение кошачьих поцелуев: поведенческий анализ
Дом

Какие бывают спички и чем отличаются бытовые, охотничьи и каминные
Красота и здоровье

Домашний дезодорант из соды, крахмала и эфирного масла готовится за 10 минут
Спорт и фитнес

Harvard Health: час гребли помогает сжечь больше калорий, чем велосипед или эллипсоид
Питомцы

Как игры помогают собакам избежать стресса: советы от кинологов
Авто и мото

Новый президент Польши Навроцкий отказался от Mercedes W140 и выбрал BMW 7 Series
Авто и мото

Психолог Дмитрий Деулин: любители громкого выхлопа часто обладают агрессивными чертами
Наука и технологии

Стэнфордский университет разработал солнечную установку для извлечения азота из мочи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru