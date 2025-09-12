Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:59

Бисквитный торт с фруктами: тайный ингредиент, который превращает обычную выпечку в шедевр

Традиционный рецепт бисквитного торта с фруктами обеспечивает золотистую корочку

Представьте: нежный бисквит, пропитанный кремом, усыпанный яркими фруктами — и вот он, центр любого торжества! Этот рецепт бисквитного торта с фруктами всегда вызывает восторг. Он выглядит нарядно, независимо от украшений, и станет звездой вашего чаепития.

Ингредиенты

  • Яйца (крупные): 4 шт.
  • Сахар: 100 г
  • Соль (щепотка): по вкусу
  • Пшеничная мука: 120 г
  • Ванилин: 0,2 ч. л.
  • Ванилин: по вкусу
  • Сливки жирные (33%): 300 мл
  • Сахарная пудра: 25 г
  • Киви: 2 шт.
  • Бананы (спелые): 1 шт.
  • Мандарины: 2 шт.
  • Киви: 3 шт.
  • Апельсины: 2 шт.
  • Миндаль (измельченный): 30 г

Пошаговое приготовление

Как сделать Торт бисквитный с фруктами? Подготовьте необходимые ингредиенты для бисквита. Яйца должны быть комнатной температуры. Муку просейте с ванилином.

Яйца аккуратно разделите на желтки и белки. Желтки взбейте с половиной нормой сахара на максимальной скорости миксера до плотной светлой массы. Для этого потребуется примерно 5-7 минут. Миксер тщательно вымойте, вытрите насухо.

Начинайте взбивать белки сначала на минимальной скорости миксера до мягких пиков. Постепенно скорость увеличивайте и, не прекращая взбивания, небольшими порциями всыпайте оставшийся сахар. В конце взбивания добавьте щепотку соли для устойчивости белков. Взбивайте белки до твердых пиков. В перевернутой чаше белки должны быть неподвижны.

К желткам выложите 1/3 взбитых белков и аккуратно лопаткой перемешайте массу движениями сверху вниз. Просейте через сито половину смешанной с ванилином муки. Также бережно перемешайте. Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста.

Снова введите 1/3 взбитых белков, перемешайте. Затем просейте оставшуюся муку, перемешайте. Остальные белки вводите в тесто и перемешайте до однородности. Не забывайте о бережности и аккуратности движений сверху вниз для сохранения структуры белков и воздушности теста.

Переложите тесто в форму (у меня диаметром 22 см), дно которой застелите промасленным пергаментом. Бока формы смазывать не надо, бисквит, поднимаясь, будет как бы цепляться за стенки.

Выпекайте бисквит в нагретой до 180 градусов духовке 30-40 минут до сухой лучинки. Учитывайте, что духовки у всех разные. Температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте. Первые 20 минут не следует открывать духовку, чтобы бисквит не осел. Готовый бисквит полностью остужаем в форме.

Подготовьте ингредиенты для прослойки коржей. Фрукты вымойте, очистите, нарежьте мелкими кусочками, перемешайте. Для крема охлажденные сливки вылейте в емкость, которую предварительно тоже необходимо охладить. На низких оборотах миксера взбейте сливки в течение 3 минут. Не прекращая взбивания, добавьте сахарную пудру, смешанную с ванилином. Взбивайте до мягких пиков еще 3 минуты. Как сливки начнут густеть, прекратите взбивание.

Бисквит разрежьте острым ножом или нитью на 3 коржа. На плоской тарелке первый корж обильно покройте взбитыми сливками. На крем выложите половину фруктовой смеси. Аналогично поступите со вторым коржом.

Сверху положите третий корж. Верх и бока торта покройте кремом. Для украшения торта подойдут любые мягкие и сладкие фрукты по вкусу. Готовому торту дайте пропитаться в холодильнике в течение 5-6 часов.

