Секретный рецепт смузи, который заменит утренний кофе

Задумывались ли вы, как быстро и легко сделать завтрак не только вкусным, но и полезным? Фруктовый смузи с кефиром — это именно то, что вам нужно! Этот легкий напиток на основе молочных продуктов не только насытит, но и подарит заряд бодрости на весь день. А если заменить кефир на растительное молоко, получится отличный веганский вариант.

Ингредиенты

Кефир — 400 мл

Банан — 1 шт.

Фрукты (по вашему выбору) — 200 г

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Вместо кефира можно использовать простоквашу, сыворотку, натуральный йогурт или даже растительное молоко. Обратите внимание, что коровье молоко может свернуться из-за кислоты фруктов, поэтому я предпочитаю кефир. Выбор фруктов не ограничен — используйте те, которые вам нравятся. В моем варианте это киви, персики и замороженные ягоды.

Банан не только сладкий, но и отлично загущает смузи. Выбирайте спелые плоды, чтобы они придали напитку насыщенный вкус. Перед использованием хорошо помойте банан, очистите его и нарежьте кружочками. Все фрукты тщательно промойте, желательно с использованием соды. Обсушите их бумажными полотенцами. Персики разрежьте на половинки, удалите косточки и нарежьте крупными кусками.

Киви разрежьте пополам и с помощью чайной ложки извлеките мякоть. Нарежьте ее на кусочки. Ягоды, как свежие, так и замороженные, также нужно промыть под водой и откинуть на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости. Поместите в чашу блендера кефир или другой молочный напиток, добавьте ломтики банана, ягоды и кусочки фруктов. Закройте крышку и включите блендер. Взбивайте до однородной массы — это займет меньше минуты. Для интересного вкуса можно оставить часть фруктов кусочками.

Готовый смузи разлейте по стаканам и подавайте к столу незамедлительно. Учтите, что со временем он может изменить цвет и вкус.