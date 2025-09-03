Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яблоко с гнилью на ветке
Яблоко с гнилью на ветке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:20

Маленькая ранка — смертельная угроза: как яблоко заражает десятки соседей

Учёные назвали монилиоз главной причиной гнили яблок и груш на деревьях

Каждый садовод хотя бы раз сталкивался с неприятной ситуацией: среди красивых и наливных яблок или груш внезапно обнаруживаются подпорченные плоды. Особенно обидно, когда фрукт выглядит целым, но внутри уже развивается гниль. Маленькое пятнышко — это не пустяк, а серьёзный сигнал: грибковая инфекция проникает глубоко и незаметно. Есть такие плоды нельзя — они не только вредны для здоровья, но и становятся источником заражения для всего сада.

Почему фрукты начинают гнить прямо на дереве

Главная причина — монилиоз, или плодовая гниль. Болезнь вызывается грибком Monilinia spp. Заражение происходит ещё весной: споры оседают на цветках, прорастают внутрь и поражают побеги. Летом и осенью болезнь проявляется уже на плодах: они буреют, сморщиваются, покрываются серым налётом и нередко падают на землю. Характерный признак заражения — серые бугорки на поверхности гнилых яблок и груш. Эти споры легко разносятся ветром, дождём и насекомыми, захватывая соседние деревья и даже целые сады.

Основные причины распространения монилиоза

1. Сорт имеет значение

Устойчивость к болезни зависит от генетики. Например, "Антоновка" или "Белый налив" более уязвимы, а сорта "Имрус" и "Лигол" гораздо лучше сопротивляются грибку. При закладке сада стоит заранее изучить характеристики сорта и выбирать те, что отмечены как устойчивые к грибковым инфекциям.

2. Высокий инфекционный фон

Если в округе есть заражённые сады, вероятность распространения болезни возрастает в разы. Споры сохраняются на поражённых ветках, в коре и в опавших плодах. Даже при хорошем уходе риск остаётся высоким. Поэтому важна санитарная уборка: регулярное удаление и уничтожение гнилых плодов, как на ветках, так и под деревьями.

3. Повреждения на плодах

Грибок не способен проникнуть через здоровую кожуру. Но малейшая ранка — это входные ворота для инфекции. Чаще всего такие повреждения появляются из-за гусениц плодожорки. Чтобы снизить ущерб, используют ловчие пояса, а также биопрепараты вроде "Лепидоцида", безопасные для пчёл и человека.

4. Насекомые и птицы

Осы, мухи, жуки и даже птицы оставляют проколы на плодах. Эти отверстия становятся источником заражения. Для борьбы с осами садоводы часто используют самодельные ловушки из пластиковых бутылок с подслащённым раствором внутри.

5. Переносчики спор

Мухи-дрозофилы и другие насекомые, соприкасаясь с заражёнными плодами, переносят споры на здоровые. Один вредитель способен заразить десятки яблок или груш. Поэтому уборка гнилых плодов и применение биопрепаратов на основе антагонистических грибов помогает значительно снизить угрозу.

Безопасная альтернатива химии

Химические фунгициды на основе меди остаются действенным средством, но у них есть недостатки: ожоги на кожуре, необходимость смывания и срок ожидания перед употреблением. Всё чаще садоводы выбирают более безопасные варианты. Один из них — использование сенной палочки (Bacillus subtilis). Этот микроорганизм подавляет развитие грибка, его легко вырастить самостоятельно, а обработанные плоды можно есть сразу, без риска для здоровья.

Что делать с подпорченными плодами

Выбрасывать гнилые яблоки и груши — не лучшее решение. Они могут принести пользу, если правильно их использовать.

  1. Закапывание в грядки. Болезнь овощам не передаётся, а сами плоды становятся органическим удобрением. Главное — закладывать их на глубину не менее 20-30 см, предварительно обработав золой, известью или триходермой.

  2. Компостирование. Слоёная закладка фруктов, травы, опилок и кухонных отходов с добавлением ЭМ-препаратов или триходермы даёт отличный результат: уже через 2-3 месяца можно получить качественный компост.

  3. Выращивание триходермы. Этот грибок-антагонист легко развести в домашних условиях из закваски. Он активно уничтожает монилиоз, превращая опасные отходы в безопасное удобрение.

Монилиоз — одна из самых опасных болезней сада. Но при грамотном подходе её можно сдерживать: правильный выбор сортов, санитарная уборка, защита от насекомых и использование биологических препаратов помогают сохранить урожай и здоровье деревьев.

