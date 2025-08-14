Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:19

Сладкие воспоминания: как домашнее желе возвращает радость детства

Низкокалорийное фруктовое желе: рецепт и польза

Задумывались ли вы, как создать легкий и вкусный десерт, который не повредит вашей фигуре? Домашнее фруктовое желе из желатина — это именно то, что вам нужно! Этот низкокалорийный десерт не содержит сахара и готовится из свежих сезонных фруктов или ягод. А зимой можно использовать замороженные варианты.

Ингредиенты

  • 600 мл яблочного или другого натурального сока
  • 100 г клубники
  • 100 г малины
  • 15 г желатина

Пошаговое приготовление

Начните с мытья и обсушивания клубники и малины. Выбирайте фрукты по сезону или используйте замороженные. Я использую апельсиновый сок, но вы можете выбрать яблочный или любой другой натуральный сок. Прозрачный сок придаст желе более красивый вид. Если вы на диете, выбирайте сок без добавленного сахара.

В небольшую кастрюлю всыпьте порошковый желатин. Если у вас не быстродействующий желатин, обязательно ознакомьтесь с инструкцией. При использовании листового желатина следуйте указаниям на упаковке. Залейте желатин холодным соком и оставьте на 15-20 минут для набухания. Затем поставьте кастрюлю на медленный огонь и нагрейте до 70-80 градусов, постоянно помешивая. Важно не доводить до кипения, иначе желатин потеряет свои свойства.

В заранее подготовленные креманки положите ягоды клубники и малины, заполнив их чуть больше половины. Если ягоды крупные, их можно нарезать. Залейте ягоды апельсиново-желатиновой смесью и поставьте креманки в холодильник до полного застывания, что обычно занимает около двух часов.

Ваше желе получится ароматным и невероятно вкусным! Перед подачей можно украсить десерт взбитыми сливками с сахарной пудрой.

