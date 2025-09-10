Желе из компота: шокирующий поворот, который превратит вашу кухню в лабораторию волшебства

Представьте: яркий, нежный десерт, который готовится из всего двух ингредиентов и радует вкусом в любое время года. Это желе из компота с желатином — простой, быстрый и невероятно вкусный вариант, который можно адаптировать под свои предпочтения. Добавьте больше воды для легкости или используйте компот с сухофруктами, свежими или замороженными ягодами. Давайте приготовим его вместе!

Ингредиенты

Компот: 500 мл (любой — домашний или магазинный, с ягодами или фруктами)

Вода: 200 мл (чистая, фильтрованная)

Желатин: 20 г (для десертов, мельче и прозрачнее)

Пошаговое приготовление

Возьмите свежий или консервированный компот — я пробовала с клюквой и белой черешней. Вода должна быть чистой, без привкусов из-под крана.

Залейте желатин холодной водой и оставьте на 15 минут. Для десертов выбирайте мелкий желатин — он дает прозрачность. У меня обычный крупный слегка окрасил клюквенный компот, пришлось добавить сок от ягод. С бледным компотом цвет вышел насыщеннее.

Выньте фрукты или ягоды из компота и разложите их по стаканам или креманкам. Процедите компот через сито, чтобы убрать мелкие частички. Перелейте в сотейник, доведите до кипения. Если нужно, добавьте сахар и растворите его полностью. Мой компот был сладким, так что сахар не добавляла.

Разбухший желатин можно растворить отдельно на медленном огне, но он отлично растворится в кипящем компоте без комочков. Слегка охладите смесь и залейте ею стаканы с ягодами. Не лейте горячим — стекло может треснуть от перепада температур.

Дайте постоять при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 4-5 часов (или на ночь).