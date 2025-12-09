Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Яблоки
Яблоки
© Designed by Freepik by prostooleh is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:04

Экспорт яблок из Краснодарского края бьет рекорды: почему импорт упал на 77%

Импорт яблок в Краснодарский край сократился на 77,5% — Россельхознадзор

В Краснодарский край за десять месяцев 2025 года было импортировано всего 6,5 тыс. тонн яблок, что значительно ниже показателя аналогичного периода 2024 года — 28,9 тыс. тонн. Таким образом, объем ввоза яблок сократился на 77,5%. Эти данные были предоставлены пресс-службой Южного межрегионального управления Россельхознадзора, сообщает "Ъ-Кубань".

Снижение импорта яблок

Причины такого значительного снижения объема импорта яблок могут быть связаны с различными факторами, включая изменения в потребительских предпочтениях, внутренние производственные тенденции или торговые санкции. В любом случае, сокращение импорта фруктов на столь высокую величину указывает на изменения на рынке.

Экспорт яблок из Краснодарского края

В то же время экспорт яблок из региона продемонстрировал положительную динамику. В январе-октябре 2025 года было вывезено 592,7 тонны яблок, что в несколько раз больше, чем в 2024 году, когда экспорт составил 232,3 тонны. Этот рост может свидетельствовать о росте спроса на продукцию Краснодарского края в других странах, что также подтверждает улучшение качества и конкурентоспособности местных производителей.

Общие тенденции на рынке фруктов

Кроме того, общий объем импорта фруктов в Краснодарский край за первые десять месяцев 2025 года снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом было импортировано 978 тыс. тонн фруктов. Основными странами-поставщиками фруктов в регион остаются Египет, Турция и Узбекистан. При этом основной объем импортируемой продукции составляют апельсины, мандарины и виноград.

Данные о сокращении импорта яблок на фоне увеличения экспортных поставок могут свидетельствовать о повышении интереса к местной продукции, что является позитивным сигналом для агропромышленного комплекса региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму задержали иностранку по подозрению в поджоге дома соседей из-за неприязни вчера в 19:25
Обида превратилась в пепел: женщина в Крыму подожгла чужой дом после затяжного конфликта

В Джанкое бытовой конфликт завершился умышленным поджогом дома: задержанная призналась в содеянном, а ущерб владельцев превысил миллион рублей.

Читать полностью » Циклон над Черным морем ухудшил погоду в Краснодарском крае — Фобос вчера в 12:58
Ч`рное море встревожило Кубань: что принесёт циклон и как изменится погода в регионе

Циклон над Черным морем ухудшает погоду в Краснодарском крае, принося дожди и облачность. Как изменится температура и когда ждать улучшений?

Читать полностью » Краснодарский край снова популярен для новогодних каникул — Известия вчера в 12:52
Отдых в Краснодаре дешевле и лучше: почему россияне снова выбирают Кубань для новогодних каникул

Краснодарский край остается популярным направлением для новогоднего отдыха. Какие еще регионы России и зарубежные страны выбирают россияне для зимних каникул?

Читать полностью » За 4 года в Краснодарском крае появилось 4048 новых гостиничных компаний — Контур.Фокус вчера в 12:45
Москва и Питер остаются позади: секрет, который делает Краснодар лидером гостиничного бизнеса

Краснодарский край остаётся лидером по количеству новых гостиничных организаций. Какие регионы ещё попали в топ-5 и как развивается гостиничный бизнес в России?

Читать полностью » Краснодарский край оказался на 57 месте по доступности автомобилей — РИА Новости вчера в 12:32
Не все регионы одинаково богаты: где в России покупать автомобили легче всего

Разница в доступности новых автомобилей по регионам России остается значительной, несмотря на незначительный рост доступности в стране в целом.

Читать полностью » Крым высадил более 1600 гектаров леса с 2019 года — Крым 24 06.12.2025 в 17:23
Лес растёт там, где была пустошь: акция Сохраним лес меняет карту Крыма

В Крыму в рамках акции "Сохраним лес" высадили более 1600 гектаров леса. Как это помогает экологии региона?

Читать полностью » Крым вступает в маловодный период из-за снижения запасов — профессор Николенко 06.12.2025 в 17:17
Вода уходит, а риски растут: полуостров вступает в период, когда каждый кубометр на счету

Учёные фиксируют снижение притоков в крымские водохранилища: регион входит в маловодный период, а прогнозы на 2026–2027 годы вызывают тревогу. Что помогает удерживать стабильность сейчас?

Читать полностью » Крым усиливает переход к круглогодичному курорту — Крымская газета 06.12.2025 в 16:56
Здравница не уходит на каникулы: как Крым превращает зиму в сезон здоровья и растущего спроса

Крым стремительно меняет туристическую модель: новые отели, развитие санаториев, гастрономические маршруты и горные тропы формируют основу круглогодичного курорта.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Ожидаются дожди и похолодание в Краснодаре с 9 по 11 декабря — Фобос
Питомцы
Собаки могут играть в одиночку и оставаться активными — Fanpage
ЮФО
Исследования МГИ РАН зафиксировали аномальное пересыхание рек в Крыму
ЮФО
За неделю мошенники обманули 40 крымчан на 9 млн рублей — МВД Крыма
ЮФО
Безработица в Крыму в 2025 году остаётся на уровне 2,1% — минтруда региона
Наука
Учёные раскрыли, как ДНК упаковывается внутри ядра клетки — Science Daily
Авто и мото
Тёплая зима увеличивает коррозию автомобиля и ускоряет износ деталей — специалисты
Туризм
Форт-Брэгг: прогулки по исторической главной улице среди секвой и океана — TravelBag
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet