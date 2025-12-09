Экспорт яблок из Краснодарского края бьет рекорды: почему импорт упал на 77%

В Краснодарский край за десять месяцев 2025 года было импортировано всего 6,5 тыс. тонн яблок, что значительно ниже показателя аналогичного периода 2024 года — 28,9 тыс. тонн. Таким образом, объем ввоза яблок сократился на 77,5%. Эти данные были предоставлены пресс-службой Южного межрегионального управления Россельхознадзора, сообщает "Ъ-Кубань".

Снижение импорта яблок

Причины такого значительного снижения объема импорта яблок могут быть связаны с различными факторами, включая изменения в потребительских предпочтениях, внутренние производственные тенденции или торговые санкции. В любом случае, сокращение импорта фруктов на столь высокую величину указывает на изменения на рынке.

Экспорт яблок из Краснодарского края

В то же время экспорт яблок из региона продемонстрировал положительную динамику. В январе-октябре 2025 года было вывезено 592,7 тонны яблок, что в несколько раз больше, чем в 2024 году, когда экспорт составил 232,3 тонны. Этот рост может свидетельствовать о росте спроса на продукцию Краснодарского края в других странах, что также подтверждает улучшение качества и конкурентоспособности местных производителей.

Общие тенденции на рынке фруктов

Кроме того, общий объем импорта фруктов в Краснодарский край за первые десять месяцев 2025 года снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом было импортировано 978 тыс. тонн фруктов. Основными странами-поставщиками фруктов в регион остаются Египет, Турция и Узбекистан. При этом основной объем импортируемой продукции составляют апельсины, мандарины и виноград.

Данные о сокращении импорта яблок на фоне увеличения экспортных поставок могут свидетельствовать о повышении интереса к местной продукции, что является позитивным сигналом для агропромышленного комплекса региона.