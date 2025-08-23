Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сладкое с кислым — взрыв для ЖКТ: что нельзя класть в один салат

Диетолог объяснил, как правильно сочетать фрукты для салата без вреда для здоровья

Фруктовый салат кажется лёгким и безопасным блюдом, но некоторые сочетания фруктов могут навредить пищеварению. Об этом в беседе с "Лентой.ру" предупредила доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Какие комбинации стоит избегать
По словам специалиста, главная проблема — разная скорость переваривания фруктов и их химическое взаимодействие:

  • кислые + сладкие: апельсины с бананами, киви с виноградом → риск брожения и дискомфорта;
  • водянистые + крахмалистые: арбуз с бананом → перегрузка ЖКТ;
  • цитрусовые + молочные продукты: апельсины с йогуртом → кислота сворачивает молоко, вызывая тяжесть в желудке.

Безопасные и удачные сочетания
Диетолог подчеркнула, что есть и полезные комбинации:

  • сладкие фрукты (бананы, манго, финики) + полусладкие (яблоки, груши);
  • ягоды (клубника, черника) + кислые фрукты (киви, ананас);
  • зелень + нейтральные фрукты.

Такой подход снижает нагрузку на пищеварение и улучшает усвоение питательных веществ.

Практический совет

"Если после фруктового салата возникает вздутие или изжога, проверьте, не смешиваете ли вы несовместимые виды. Оптимальный вариант — есть фрукты отдельно или сочетать их по принципу "одинаковой текстуры и кислотности"", — пояснила Лебедева.

Итог
Фруктовые салаты могут быть и полезными, и вредными одновременно. Всё зависит от того, какие фрукты вы сочетаете. Чтобы извлечь максимум пользы, подбирайте комбинации по принципу сходства в кислотности и структуре.

