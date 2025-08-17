Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:27

Виноград с сыром удивит гостей — необычное сочетание, которое работает безотказно

Кулинары перечислили лучшие летние комбинации фруктов с сыром

Лето щедро одаривает нас яркими ароматами и вкусами, которые сложно найти в другое время года. Особенно удивительно, как привычные фрукты раскрываются по-новому, если соединить их с сыром. Эти сочетания не только удивляют, но и создают свежие закуски, достойные праздничного стола.

Арбуз: классика по-гречески

Самое известное летнее дуо — арбуз и фета. Сладкая сочность арбуза идеально уравновешивает солоноватый вкус сыра. Не менее удачно он сочетается с моцареллой или козьим сыром, а несколько капель оливкового масла и свежий базилик делают блюдо ещё ярче.

Дыня: ароматные эксперименты

Дыня великолепно дружит с фетой, но и с более плотными сырами вроде грюйера или манури она звучит гармонично. Особый шарм придаёт копчёный метсово — с ним закуска приобретает насыщенный вкус. А если добавить ломтики прошутто, получится идеальное угощение к бокалу вина.

Персики и абрикосы: гриль и нежность

Кисло-сладкие нотки персиков и абрикосов раскрываются особенно ярко, если слегка поджарить их на гриле. С козьим сыром, халуми, кефалотири или грюйером они превращаются в изысканное дополнение к салату. Такой тандем может стать и лёгкой закуской к пиву — свежо и неожиданно.

Виноград: баланс сладкого и насыщенного

Сочные гроздья винограда не только прекрасны сами по себе, но и идеально оттеняют вкус сыра. Особенно выигрышно они звучат рядом с козьим сыром или грюйером. Сладость винограда помогает сбалансировать плотный и насыщенный вкус молочного продукта.

Вишня: контрасты для гурманов

Вишня по праву считается универсальной ягодой. Она великолепно смотрится в десертах, салатах и сырых закусках. В тандеме с бри, козьим сыром или голубыми сырами получается сложный и богатый вкус. Особенно ярко звучит дуэт вишни и горгонзолы: сладость и соль соединяются в гармоничное блюдо.

Инжир: король летних сочетаний

Сложно спорить с тем, что инжир — один из главных фруктов сезона. Его нежная сладость идеально сочетается с фетой, козьим сыром или бри. Вариант для тех, кто любит эксперименты, — подать его запечённым с мёдом и сыром с голубой плесенью. Это может быть как вечерний салат, так и перекус в течение рабочего дня.

