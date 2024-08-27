В России выставили на продажу необычно стилизованный фургон за полтора миллиона рублей

На "Авито" выставили на продажу фургон в стиле черепашек ниндзя за 1,5 млн рублей

На продажу на платформе "Авито" выставлен фургон Volkswagen LT 1987 года, стилизованный под автомобиль из мультсериала "Черепашки-ниндзя". Ярко-жёлтый фургон переделан в фуд-трак и задекорирован в стиле мультяшного транспорта: установлены накладные элементы, щит в форме панциря, макеты лазерных пушек и антикрыло.

Несмотря на рабочее состояние, автомобиль не может самостоятельно передвигаться, так как изменения не легализованы. Владелец просит за него 1,5 миллиона рублей, однако использование машины требует её транспортировки на прицепе либо легализации всех изменений.

Фото: commons.wikimedia.org/DeFacto (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)