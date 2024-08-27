В России выставили на продажу необычно стилизованный фургон за полтора миллиона рублей

На продажу на платформе "Авито" выставлен фургон Volkswagen LT 1987 года, стилизованный под автомобиль из мультсериала "Черепашки-ниндзя". Ярко-жёлтый фургон переделан в фуд-трак и задекорирован в стиле мультяшного транспорта: установлены накладные элементы, щит в форме панциря, макеты лазерных пушек и антикрыло.
Несмотря на рабочее состояние, автомобиль не может самостоятельно передвигаться, так как изменения не легализованы. Владелец просит за него 1,5 миллиона рублей, однако использование машины требует её транспортировки на прицепе либо легализации всех изменений.
Фото: commons.wikimedia.org/DeFacto (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)
Canard enchaîné: перед арестом Дуров запланировал ужин с Макроном
Согласно данным французской газеты Le Canard enchaîné, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил полицейским во время ареста во Франции, что у него запланирован ужин с президентом Эмманюэлем Макроном. Однако в Елисейском дворце это опровергли, подчеркнув, что в тот вечер Макрон находился в Ле-Туке.
Reuters: Южная Корея ужесточит позицию против мессенджера Telegram
Южная Корея решила усилить меры по отношению к Telegram из-за распространения незаконного контента, пишет Reuters. Президент Юн Сок Ель потребовал усиления расследования преступлений сексуального характера, которые активно распространяются посредством мессенджера, включая фото и видео с участием кореянок.
Диетолог Соломатина: ферментированная еда важна для работы микробиома
Диетолог Елена Соломатина рассказала о важности ферментированных продуктов в рационе. Такие продукты поддерживают работу микробиома, что критично для иммунной системы, снижения воспалений и даже психического здоровья.
Врач Корниенко: пациенты под наркозом во время операции могут слышать разговоры врачей
Анестезиолог Андрей Корниенко в программе "О самом главном" рассказал о некоторых особенностях наркоза. Он подчеркнул, что современные методы анестезии практически исключают возможность пробуждения пациента во время операции. Однако, пациент может слышать разговоры врачей, если в определенный момент не используются все компоненты наркоза, например, препараты для сна, когда они не требуются на данном этапе операции.