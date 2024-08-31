Как приготовить кабачковые оладьи: пошаговый рецепт для быстрого и вкусного ужина

Кабачковые оладьи — это простое и вкусное блюдо, которое можно легко приготовить в любое время года, используя замороженные овощи. Этот рецепт поможет вам быстро и без лишних хлопот сделать аппетитные оладьи, которые подойдут как для повседневного стола, так и для особого случая.
Как же приготовить вкусные кабачковые оладьи из замороженных овощей?
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В первую очередь, разморозьте нужное количество кабачков.
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Измельчить кабачок на терке не получится, поэтому лучше использовать блендер. Кстати, многие хозяйки заранее замораживают тертую массу кабачков, что значительно облегчает процесс.
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В овощную массу добавляем одно или два яйца, в зависимости от количества порций, и соль. Для усиления вкуса можно добавить нашинкованную зелень — до половины от общей массы кабачков.
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Далее смешиваем муку с разрыхлителем. Примерное соотношение: на 300 граммов кабачковой массы добавляем 2 столовые ложки муки, но это количество может варьироваться в зависимости от качества муки и влажности кабачков.
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Замешиваем тесто до консистенции густой сметаны. В принципе, на этом процесс приготовления теста завершен.
Теперь разогреваем сковороду и жарим оладьи на растительном масле, либо выпекаем их в духовке — этот способ отлично подойдет для тех, кто следит за своей фигурой и предпочитает более диетические блюда.
Подавать кабачковые оладьи можно со сметаной, натуральным йогуртом или любимым соусом.
Приятного аппетита!
Фото: flickr.com/Jeremy Keith (CC BY 2.0 license)
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