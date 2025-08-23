Экономим время и деньги зимой: кубики томатов вместо покупных соусов

Летние помидоры — это настоящее сокровище, которое можно сохранить до зимы, если правильно их подготовить. Популярный и очень практичный метод позволяет сделать удобные кубики томатного пюре, которые легко использовать для супов, борща, соусов и запеканок.

Пошаговая инструкция

Подготовка овощей. Помидоры тщательно промывают холодной водой и хорошо обсушивают. При желании можно добавить и болгарский перец — он сделает цвет ярче, а вкус насыщеннее. Измельчение. Овощи нарезают на кусочки и измельчают блендером до однородного пюре. Распределение по формам. Полученную массу раскладывают в формы для заморозки: подойдут силиконовые, пластиковые контейнеры или даже формы для выпечки. Заморозка. Формы ставят в морозильник на сутки. После этого из них легко достаются порционные кубики томатного пюре.

Маленькие хитрости для аромата

Перед заморозкой в томатную массу можно добавить:

свежую зелень (базилик, петрушку, укроп);

чеснок;

острый перец;

сушёные травы (орегано, тимьян).

Так у вас будут разные варианты заготовок для разных блюд.

Где использовать замороженные кубики

В борще и супах — для насыщенного томатного вкуса.

В соусах — как готовую основу для быстрой готовки.

В запеканках и тушёных блюдах — кубик просто тает вместе с остальными ингредиентами.

Метод прост, экономичен и позволяет сохранить вкус, аромат и витамины свежих томатов. Зимой достаточно взять кубик — и на столе уже летний аромат!