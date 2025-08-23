Экономим время и деньги зимой: кубики томатов вместо покупных соусов
Летние помидоры — это настоящее сокровище, которое можно сохранить до зимы, если правильно их подготовить. Популярный и очень практичный метод позволяет сделать удобные кубики томатного пюре, которые легко использовать для супов, борща, соусов и запеканок.
Пошаговая инструкция
- Подготовка овощей. Помидоры тщательно промывают холодной водой и хорошо обсушивают. При желании можно добавить и болгарский перец — он сделает цвет ярче, а вкус насыщеннее.
- Измельчение. Овощи нарезают на кусочки и измельчают блендером до однородного пюре.
- Распределение по формам. Полученную массу раскладывают в формы для заморозки: подойдут силиконовые, пластиковые контейнеры или даже формы для выпечки.
- Заморозка. Формы ставят в морозильник на сутки. После этого из них легко достаются порционные кубики томатного пюре.
Маленькие хитрости для аромата
Перед заморозкой в томатную массу можно добавить:
-
свежую зелень (базилик, петрушку, укроп);
-
чеснок;
-
острый перец;
-
сушёные травы (орегано, тимьян).
Так у вас будут разные варианты заготовок для разных блюд.
Где использовать замороженные кубики
-
В борще и супах — для насыщенного томатного вкуса.
-
В соусах — как готовую основу для быстрой готовки.
-
В запеканках и тушёных блюдах — кубик просто тает вместе с остальными ингредиентами.
Метод прост, экономичен и позволяет сохранить вкус, аромат и витамины свежих томатов. Зимой достаточно взять кубик — и на столе уже летний аромат!
