Томаты
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:49

Экономим время и деньги зимой: кубики томатов вместо покупных соусов

Заготовка томатов: замороженные кубики пюре сохраняют витамины и вкус

Летние помидоры — это настоящее сокровище, которое можно сохранить до зимы, если правильно их подготовить. Популярный и очень практичный метод позволяет сделать удобные кубики томатного пюре, которые легко использовать для супов, борща, соусов и запеканок.

Пошаговая инструкция

  1. Подготовка овощей. Помидоры тщательно промывают холодной водой и хорошо обсушивают. При желании можно добавить и болгарский перец — он сделает цвет ярче, а вкус насыщеннее.
  2. Измельчение. Овощи нарезают на кусочки и измельчают блендером до однородного пюре.
  3. Распределение по формам. Полученную массу раскладывают в формы для заморозки: подойдут силиконовые, пластиковые контейнеры или даже формы для выпечки.
  4. Заморозка. Формы ставят в морозильник на сутки. После этого из них легко достаются порционные кубики томатного пюре.

Маленькие хитрости для аромата

Перед заморозкой в томатную массу можно добавить:

  • свежую зелень (базилик, петрушку, укроп);

  • чеснок;

  • острый перец;

  • сушёные травы (орегано, тимьян).

Так у вас будут разные варианты заготовок для разных блюд.

Где использовать замороженные кубики

  • В борще и супах — для насыщенного томатного вкуса.

  • В соусах — как готовую основу для быстрой готовки.

  • В запеканках и тушёных блюдах — кубик просто тает вместе с остальными ингредиентами.

Метод прост, экономичен и позволяет сохранить вкус, аромат и витамины свежих томатов. Зимой достаточно взять кубик — и на столе уже летний аромат!

