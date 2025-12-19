Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Путин и Виктор Орбан
Владимир Путин и Виктор Орбан
© putin.kremlin.ru is licensed under public domain
Главная / Мир
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:38

Конфискация российских активов упёрлась в риски: Орбан поддержал тезис о недопустимости изъятия

Орбан назвал изъятие активов РФ эскалацией конфликта

Заявления о судьбе замороженных российских активов вновь стали предметом международной полемики и получили отклик за пределами России. На фоне прямой линии с президентом РФ свою позицию публично обозначил премьер-министр Венгрии, поддержав оценку, озвученную в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Реакция Орбана на слова Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X поддержал заявление президента России Владимира Путина о недопустимости изъятия Евросоюзом замороженных российских активов. Он подверг критике саму идею их использования и связал её с дальнейшей эскалацией конфликта.

"Использование замороженных российских активов? Эта идея давным-давно устарела. Совместный бюджет ЕС для Украины? Дотации, замаскированные под займы, только подпитывают конфликт", — написал Виктор Орбан.

Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы будущее поколение венгров, по его словам, "расплачивалось за эту войну".

Позиция президента России

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, жёстко высказался о возможных действиях ЕС в отношении российских активов. Глава государства заявил, что попытки их изъятия выходят за рамки правового поля.

Он охарактеризовал их как грабёж и подчеркнул, что Москва намерена отстаивать свои интересы всеми доступными способами. Эти заявления прозвучали в контексте обсуждения экономических и внешнеполитических последствий конфликта.

Дискуссии в Евросоюзе и риски конфискации

На этом фоне в Евросоюзе продолжается обсуждение возможного использования российских активов для поддержки Украины. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о планах предоставить Киеву кредит в размере 90 млрд евро, который может быть связан с бюджетом ЕС и потенциально возмещён за счёт российских средств.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отмечал, что по итогам саммитов и дискуссий страны союза осознали наличие серьёзных финансовых и юридических рисков, связанных с конфискацией активов России. Ранее также обсуждались суммы от 185 до 210 млрд евро, однако в Москве подобные инициативы неоднократно называли оторванными от реальности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стриптизерши Портленда собрали 235 тысяч долларов для детской больницы — Good Good Good сегодня в 7:28
Доброта всегда в моде: стриптизерши заставили говорить не о скандалах, а о помощи самым беззащитным

Необычная благотворительная акция в Портленде за 15 лет принесла детской больнице миллионы рублей и стала устойчивой традицией.

Читать полностью » Суд приговорил врача Фредерика Пешье к пожизненному заключению — The Guardian вчера в 20:58
Белый халат как оружие — во Франции раскрыли одно из самых мрачных дел медицины

Французский суд поставил точку в деле анестезиолога, отравлявшего пациентов годами. Приговор вскрыл тёмную сторону медицины и доверия.

Читать полностью » Туск заявил о прорыве по использованию российских активов вчера в 17:27
Репарационный кредит или "план Б": замороженные активы России получили новый импульс

Обсуждение судьбы российских активов на саммите ЕС достигло новой стадии: согласие есть, но остаются споры и юридические риски. Узнайте все подробности о будущем замороженных средств, реакциях России и возможных сценариях развития ситуации, влияющих на международные финансы.

Читать полностью » Полиция применила слезоточивый газ у здания Европарламента в Брюсселе - ТАСС вчера в 16:38
Газ, огонь и блокада улиц: протест фермеров в Брюсселе вышел из-под контроля

Протесты фермеров у Европарламента в день саммита ЕС переросли в столкновения с полицией и применение слезоточивого газа.

Читать полностью » Макрон и Туск выразили недовольство работой прессы на саммите Евросоюза — РИА Новости вчера в 16:37
Обсуждали Украину, но стало неловко: на Макрона и Туска "напали"

Макрон и Туск на саммите ЕС по Украине оказались в плотном окружении журналистов и публично попросили репортеров соблюдать дистанцию.

Читать полностью » Фермеры из 27 стран ЕС заблокировали центр Брюсселя тракторами — SHOT вчера в 15:48
Саммит по российским активам в Брюсселе внезапно пошёл не по сценарию — весь город резко встал

Саммит ЕС в Брюсселе проходит на фоне протестов фермеров и острых споров о судьбе российских активов и финансировании Украины.

Читать полностью » Кавелашвили назвал отношения Грузии и ЕС неблагоприятными - РИА Новости вчера в 15:40
Грузия меняет тон в разговоре с ЕС: в Белграде прозвучал жёсткий сигнал Европе

Как Грузия и ЕС переживают преходный период отношений? Узнайте о заявлении президента Кавелашвили и причинах ухудшения связей с Брюсселем.

Читать полностью » В Финляндии усомнились в пользе членства в Еврозоне — министр финансов Пурра вчера в 14:17
Евросоюз дал трещину: в Финляндии заговорили о цене отказа от собственной валюты

Министр финансов Финляндии усомнилась в пользе членства в Еврозоне и призвала экономистов переосмыслить последствия общей монетарной политики.

Читать полностью »

Новости
Общество
"Вода Донбасса" заявила о снижении аварийности на сетях ДНР в 2,5 раза
Экономика
Экономика РФ выйдет из перегрева в первом полугодии 2026 года — Эльвира Набиуллина
Общество
Правительство предложило увеличить лимит сверхурочной работы до 240 часов
Авто и мото
Целиков спрогнозировал рост цен на вторичном рынке авто в 2026 на 5–10%
Садоводство
Пятилитровые бутылки заменяют систему капельного полива на даче — садоводы
Наука
Балканы были главным источником серебра для Рима — Младенович
Общество
Скандалы при разводе сильно бьют по детской психике — психолог Потёмкина
Экономика
Система автоматически анализирует все финансовые операции граждан — Сивков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet