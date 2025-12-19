Конфискация российских активов упёрлась в риски: Орбан поддержал тезис о недопустимости изъятия

Заявления о судьбе замороженных российских активов вновь стали предметом международной полемики и получили отклик за пределами России. На фоне прямой линии с президентом РФ свою позицию публично обозначил премьер-министр Венгрии, поддержав оценку, озвученную в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Реакция Орбана на слова Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X поддержал заявление президента России Владимира Путина о недопустимости изъятия Евросоюзом замороженных российских активов. Он подверг критике саму идею их использования и связал её с дальнейшей эскалацией конфликта.

"Использование замороженных российских активов? Эта идея давным-давно устарела. Совместный бюджет ЕС для Украины? Дотации, замаскированные под займы, только подпитывают конфликт", — написал Виктор Орбан.

Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы будущее поколение венгров, по его словам, "расплачивалось за эту войну".

Позиция президента России

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, жёстко высказался о возможных действиях ЕС в отношении российских активов. Глава государства заявил, что попытки их изъятия выходят за рамки правового поля.

Он охарактеризовал их как грабёж и подчеркнул, что Москва намерена отстаивать свои интересы всеми доступными способами. Эти заявления прозвучали в контексте обсуждения экономических и внешнеполитических последствий конфликта.

Дискуссии в Евросоюзе и риски конфискации

На этом фоне в Евросоюзе продолжается обсуждение возможного использования российских активов для поддержки Украины. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о планах предоставить Киеву кредит в размере 90 млрд евро, который может быть связан с бюджетом ЕС и потенциально возмещён за счёт российских средств.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отмечал, что по итогам саммитов и дискуссий страны союза осознали наличие серьёзных финансовых и юридических рисков, связанных с конфискацией активов России. Ранее также обсуждались суммы от 185 до 210 млрд евро, однако в Москве подобные инициативы неоднократно называли оторванными от реальности.