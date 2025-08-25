В морозилке витамины тают: как долго ягоды остаются "живыми"
Заморозка — один из лучших способов сохранить сезонные плоды, но важно помнить: полезные вещества в них со временем разрушаются. В первые четыре месяца замороженные ягоды и фрукты сохраняют почти все витамины и антиоксиданты, однако позже их количество постепенно снижается.
Как выбрать плоды для заморозки
- Используйте спелые, плотные ягоды и фрукты, без трещин, пятен и плесени.
- Малину, землянику, ежевику лучше замораживать в день сбора.
- Яблоки, груши, айву можно хранить в холодильнике до 3 дней перед заморозкой.
Подготовка
Ягоды тщательно, но аккуратно промывают.
- Клубнику и черешню — под лёгкой струёй холодной воды.
- Малину и ежевику — в миске с водой, 5-10 секунд, затем обсушить.
- Удалите косточки у вишни, черешни и сливы.
- Очистите клубнику и крыжовник от плодоножек.
- Крупные фрукты (яблоки, груши, персики, абрикосы) нарежьте.
- Переспевшие бананы, манго или хурму лучше превратить в пюре.
Способы заморозки
Сухая заморозка — для целых ягод и кусочков: разложить в один слой, заморозить 2-3 часа, пересыпать в пакет.
Пюре — измельчить блендером, разлить по формочкам для льда.
С сахаром — на 4 стакана ягод 1 стакан сахара, перемешать и разложить по баночкам.
Лёд с ягодами — положить ягоды в формочку и залить соком.
Сроки хранения и сохранность витаминов
- До 4 месяцев — сохраняют до 100% витамина С и антиоксидантов.
- До 6 месяцев — витамин С падает до 23%, антиоксиданты — остаются на уровне 77-85%.
- До 10 месяцев — антиоксидантов остаётся 53-72%.
Исключения: голубика сохраняет до 77% полезных веществ, малина — 63%.
Дольше года хранить не рекомендуется.
