В морозилке витамины тают: как долго ягоды остаются "живыми"

Заморозка — один из лучших способов сохранить сезонные плоды, но важно помнить: полезные вещества в них со временем разрушаются. В первые четыре месяца замороженные ягоды и фрукты сохраняют почти все витамины и антиоксиданты, однако позже их количество постепенно снижается.

Как выбрать плоды для заморозки

Используйте спелые, плотные ягоды и фрукты, без трещин, пятен и плесени.

Малину, землянику, ежевику лучше замораживать в день сбора.

Яблоки, груши, айву можно хранить в холодильнике до 3 дней перед заморозкой.

Подготовка

Ягоды тщательно, но аккуратно промывают.

Клубнику и черешню — под лёгкой струёй холодной воды.

Малину и ежевику — в миске с водой, 5-10 секунд, затем обсушить.

Удалите косточки у вишни, черешни и сливы.

Очистите клубнику и крыжовник от плодоножек.

Крупные фрукты (яблоки, груши, персики, абрикосы) нарежьте.

Переспевшие бананы, манго или хурму лучше превратить в пюре.

Способы заморозки

Сухая заморозка — для целых ягод и кусочков: разложить в один слой, заморозить 2-3 часа, пересыпать в пакет.

Пюре — измельчить блендером, разлить по формочкам для льда.

С сахаром — на 4 стакана ягод 1 стакан сахара, перемешать и разложить по баночкам.

Лёд с ягодами — положить ягоды в формочку и залить соком.



Сроки хранения и сохранность витаминов

До 4 месяцев — сохраняют до 100% витамина С и антиоксидантов.

До 6 месяцев — витамин С падает до 23%, антиоксиданты — остаются на уровне 77-85%.

До 10 месяцев — антиоксидантов остаётся 53-72%.

Исключения: голубика сохраняет до 77% полезных веществ, малина — 63%.

Дольше года хранить не рекомендуется.