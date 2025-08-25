Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Морозильная камера с продуктами
Морозильная камера с продуктами
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:56

В морозилке витамины тают: как долго ягоды остаются "живыми"

Эксперты рассказали, сколько витаминов сохраняют замороженные ягоды и фрукты

Заморозка — один из лучших способов сохранить сезонные плоды, но важно помнить: полезные вещества в них со временем разрушаются. В первые четыре месяца замороженные ягоды и фрукты сохраняют почти все витамины и антиоксиданты, однако позже их количество постепенно снижается.

Как выбрать плоды для заморозки

  • Используйте спелые, плотные ягоды и фрукты, без трещин, пятен и плесени.
  • Малину, землянику, ежевику лучше замораживать в день сбора.
  • Яблоки, груши, айву можно хранить в холодильнике до 3 дней перед заморозкой.

Подготовка
Ягоды тщательно, но аккуратно промывают.

  • Клубнику и черешню — под лёгкой струёй холодной воды.
  • Малину и ежевику — в миске с водой, 5-10 секунд, затем обсушить.
  • Удалите косточки у вишни, черешни и сливы.
  • Очистите клубнику и крыжовник от плодоножек.
  • Крупные фрукты (яблоки, груши, персики, абрикосы) нарежьте.
  • Переспевшие бананы, манго или хурму лучше превратить в пюре.

Способы заморозки
Сухая заморозка — для целых ягод и кусочков: разложить в один слой, заморозить 2-3 часа, пересыпать в пакет.
Пюре — измельчить блендером, разлить по формочкам для льда.
С сахаром — на 4 стакана ягод 1 стакан сахара, перемешать и разложить по баночкам.
Лёд с ягодами — положить ягоды в формочку и залить соком.

Сроки хранения и сохранность витаминов

  • До 4 месяцев — сохраняют до 100% витамина С и антиоксидантов.
  • До 6 месяцев — витамин С падает до 23%, антиоксиданты — остаются на уровне 77-85%.
  • До 10 месяцев — антиоксидантов остаётся 53-72%.

Исключения: голубика сохраняет до 77% полезных веществ, малина — 63%.
Дольше года хранить не рекомендуется.

