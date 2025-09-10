Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Морозильная камера с продуктами
Морозильная камера с продуктами
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:22

Эти продукты из морозилки могут превратиться в яд — если готовить неправильно

Эксперты: курицу, фарш и морепродукты нельзя готовить прямо из морозилки

Заморозка продуктов давно стала привычным способом сохранить еду, продлить её свежесть и сократить бытовые отходы. Благодаря этому методу можно не только экономить деньги, но и получать максимум пользы от продуктов даже спустя недели. Однако важно помнить: не все продукты одинаково безопасно готовить прямо из морозилки. Иногда требуется обязательная разморозка, иначе есть риск нарушить вкус блюда и даже навредить здоровью.

Почему важно правильно размораживать продукты

При кулинарной обработке еда должна прогреваться равномерно. Если, например, куриное филе или фарш попасть сразу в духовку или на сковороду, внешняя часть быстро дойдёт до готовности, а внутри мясо останется сырым. Такая ситуация создаёт благоприятные условия для развития бактерий, включая Salmonella и Campylobacter, которые представляют серьёзную угрозу для пищевой безопасности. Именно поэтому специалисты в области питания настоятельно рекомендуют не пренебрегать правильной подготовкой продуктов к готовке.

Продукты, которые обязательно нужно размораживать

Существует несколько категорий, которые нельзя отправлять в кастрюлю или духовку в замороженном виде:

  1. Курица и другая птица. Их необходимо заранее переложить в холодильник или использовать функцию разморозки в микроволновке.

  2. Сосиски и колбасы. Чтобы избежать неравномерного нагрева и сырой середины, они должны полностью оттаять.

  3. Фарш. Из-за плотной структуры прогреть его насквозь сразу невозможно, поэтому предварительная разморозка обязательна.

  4. Морепродукты (креветки, мидии, кальмары). Только после полного оттаивания они сохранят правильную текстуру и будут безопасными.

  5. Домашние заготовки (запеканки, лазанья, пироги с начинкой). Приготовленные заранее блюда требуют размораживания, чтобы прогрев был равномерным.

Что можно готовить прямо из морозилки

При этом есть продукты, которые удобно и безопасно использовать сразу, не тратя время на разморозку:

  1. Хлеб и булочки. Их можно смело подогреть в духовке или отправить в тостер.

  2. Замороженные овощи и зелень. Отлично подходят для супов, гарниров, соусов и приготовление на пару.

  3. Сливки или сметана. В кулинарии допустимо использовать замороженные молочные продукты, если они идут в термическую обработку.

  4. Готовые магазинные блюда. Их можно готовить прямо из морозилки, но строго следуя инструкции на упаковке.

  5. Фрукты (ягоды, вишня, манго). Хорошо подходят для компотов, джемов, десертов или выпечки.

Советы по безопасной разморозке

Чтобы избежать риска и сохранить качество продуктов, стоит придерживаться простых правил:

  • Размораживайте еду только в холодильнике или с помощью микроволновки.
  • Никогда не оставляйте продукты размораживаться на столе при комнатной температуре.
  • При приготовлении проверяйте внутреннюю температуру мяса или рыбы с помощью кухонного термометра.

Такие действия помогают быть уверенными, что еда действительно безопасна и готова к употреблению.

