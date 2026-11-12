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Строганина из муксуна с брусничным соусом
Строганина из муксуна с брусничным соусом
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Главная / Советы и рекомендации
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:45

Рыба в магазине выглядит свежей, а подвох уже заметен: проверьте одну деталь перед покупкой

Определить визуально, что товар подвергался повторному циклу замораживания, можно по наличию снега, инея или крупных кристаллов льда внутри упаковки, пояснил специалист по общественному питанию, кандидат технических наук, доцент Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнул, что нарушение температурного режима при транспортировке или хранении в магазине напрямую влияет на безопасность и вкусовые качества пищи.

Соблюдение регламентированных условий хранения критически важно для сохранения структуры волокон. Нередко рыба превращается в кашу именно из-за того, что в процессе логистики или выкладки в торговом зале продукт начал оттаивать, а затем был помещен обратно в морозильную камеру. По словам специалиста, при выборе товара в магазине первым делом стоит осмотреть внешнюю оболочку.

Картонная коробка не должна иметь следов подтеков или деформации. Если упаковка прозрачная, потребителю следует обратить внимание на консистенцию содержимого. Замороженные овощи или полуфабрикаты, такие как блинчики, не должны представлять собой единый монолитный ком. Присутствие внутри "снежной шапки" или хруст льда при нажатии — верный признак того, что герметичность температурного режима была нарушена. Грамотные правила заморозки продуктов исключают образование подобных дефектов.

"В процессе перевозки иногда получается такой момент, что плохо работал холодильник, либо его вообще не было. В магазине может стоять на тележке куча продуктов, когда до них дойдут, разберут, продукт может начать размораживаться", — рассказал Быстров.

Особое внимание стоит уделять рыбной продукции. Качественный товар, замороженный в заводских условиях, покрыт тонким и равномерным слоем ледяной глазури. На тушках не должно быть трещин, надрывов или признаков деформации.

"Если рыба целиковая и покрыта, например, равномерным слоем глазури — это заводская заморозка. Продукт сохранен должным образом, есть и вкусовые качества, и внешний вид сохранен", — пояснил эксперт.

Часто покупатели замечают, что минтай разваливается при жарке, что может быть следствием именно многократного перепада температур, разрушающего ткани. Правильная разморозка продуктов на кухне не исправит ситуацию, если товар был испорчен еще на прилавке.

Для сохранения здоровья важно помнить, что любые отклонения от норм хранения делают пищу потенциально опасной. Иногда выбор качественного мяса превращается в сложную задачу, так как визуальные дефекты могут скрывать начавшиеся процессы порчи.

Проверено экспертом: врач-диетолог Екатерина Мельникова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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