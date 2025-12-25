Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг России
Флаг России
© https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Экономика
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:05

Если активы изымут — ответ будет жёстким: в кабмине раскрыли позицию

Правительство готовит жёсткий ответ на изъятие активов — вице-премьер Новак

Власти России заранее проработали сценарий действий на случай изъятия замороженных за рубежом активов, обозначив готовность к оперативному и жёсткому ответу. Такой подход, по словам представителей правительства, должен исключить элемент неожиданности и продемонстрировать предсказуемость позиции Москвы. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", на которое ссылается издание "Комсомольская правда".

Подготовленный сценарий ответа

Александр Новак подтвердил, что конкретный план действий уже сформирован. По его словам, документ не носит декларативного характера и предполагает практическую реализацию сразу после возможного решения западных стран об изъятии российских активов. Речь идёт о заранее согласованном алгоритме шагов, который учитывает различные варианты развития событий.

В правительстве подчёркивают, что подобная подготовка необходима в условиях затяжного санкционного давления. Наличие плана позволяет минимизировать риски для экономики и обеспечить быстрый переход от заявлений к реальным мерам в случае изменения внешнеполитической ситуации.

Принцип зеркальных мер

Новак напомнил о ранее озвученной позиции Москвы, согласно которой ответ России будет симметричным. Это означает, что любые действия в отношении российского имущества за рубежом повлекут за собой сопоставимые шаги. Такой подход, как отмечают в кабмине, рассматривается как базовый принцип реагирования.

При этом подчёркивается, что ответные меры будут достаточно жёсткими. Их цель — не только компенсировать возможный ущерб, но и создать для оппонентов дополнительные издержки, сопоставимые по масштабу с предпринятыми действиями.

Политический и экономический контекст

Заявления о готовности к ответу вписываются в общую линию российской политики последних лет. Москва последовательно указывает на недопустимость изъятия суверенных активов и рассматривает такие шаги как нарушение международных норм. Подготовка конкретного плана действий, по мнению экспертов, должна усилить переговорные позиции России.

В то же время власти дают понять, что рассчитывают избежать реализации подобных сценариев. Однако наличие заранее утверждённого плана служит сигналом о том, что возможные решения Запада не останутся без последствий и будут иметь прямой ответ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Доступ к микрозаймам с 2026 года сокращается — экономист Колташов сегодня в 13:51
Быстро взял — долго платишь: власти решили разорвать порочный круг микрокредитов

Ограничения на микрозаймы могут затронуть миллионы россиян. Экономисты объясняют, почему это считают не угрозой, а шансом для финансового оздоровления.

Читать полностью » Шохин предложил инвестировать заблокированные активы РФ в восстановление Газы 23.12.2025 в 17:15
Из конфликта — в инвестицию: как заблокированные активы хотят использовать за рубежом

Глава РСПП предложил использовать замороженные активы России для международного проекта, но в РФПИ заявили, что никаких документов не получали.

Читать полностью » Покупка жилья в нестабильной экономике несёт риски — экономист Лежава 23.12.2025 в 12:54
Ипотека больше не выглядит безопасной: тревожный сигнал для будущих покупателей

Ипотека и покупка жилья в период нестабильности могут обернуться серьезными потерями. Экономист объяснил, какие риски чаще всего недооценивают покупатели.

Читать полностью » Стало известно, куда россиянам вложить деньги до конца года 23.12.2025 в 12:32

Узнайте, почему краткосрочные вклады становятся особенно выгодными в конце года. Откройте для себя секреты финансовых экспертов и увеличьте свои сбережения!

Читать полностью » В России вырос спрос на рефинансирование ипотеки на фоне удешевления ставок – URA.RU 23.12.2025 в 4:20
Россияне активно рефинансируют ипотеку: как это помогает сэкономить на долгосрочных выплатах

В России наблюдается резкий рост заявок на рефинансирование ипотеки. Что стоит за этим трендом и как заемщики пытаются минимизировать риски?

Читать полностью » Минфин России рассмотрит возможность направить часть доходов от пошлины на профилактику курения – ТАСС 23.12.2025 в 4:03
Борьба с курением через пошлины: как новые доходы от лицензий могут изменить ситуацию в России

Минфин России подтвердил возможность использования доходов от пошлины на лицензии для финансирования мероприятий по профилактике курения в будущем.

Читать полностью » Фьючерсы на золото обновили исторический максимум на фоне глобальной нестабильности – ТАСС 23.12.2025 в 4:03
Золото выросло до $4 500: как экономическая нестабильность влияет на цены на драгоценные металлы

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года обновила исторический рекорд, превысив $4 500 за тройскую унцию. Что стоит за таким ростом?

Читать полностью » Чёткая финансовая цель снижает риск импульсивных решений — Кикевич 22.12.2025 в 20:31
Деньги есть, а смысла нет: главная ошибка, из-за которой инвестиции разочаровывают

Почему инвестиции без цели часто разочаровывают и с чего на самом деле нужно начинать путь к сбережениям — объясняет финансовый эксперт.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Полиция Дубая задерживает туристов за фото местных жителей — Турпром
Технологии
АЭС без Росатома в Европе оказались в 2–3 раза дороже — аналитики
Питомцы
Кошки быстро теряют интерес к игрушкам из-за инстинкта — учёные
Экономика
Экономический рост требует пересмотра политики ЦБ — финансовый аналитик Беляев
Мир
Песков обвинил Зеленского в малоадекватности после его рождественского выступления – ТАСС
Общество
Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе закон Астраханской области о бездомных животных – ТАСС
Красота и здоровье
Препарат для лечения болезни Паркинсона разработан в России, начнутся доклинические исследования – ТАСС
Экономика
Россия увеличила грузооборот по Северному морскому пути до 31 млн тонн в 2025 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet