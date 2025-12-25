Если активы изымут — ответ будет жёстким: в кабмине раскрыли позицию

Власти России заранее проработали сценарий действий на случай изъятия замороженных за рубежом активов, обозначив готовность к оперативному и жёсткому ответу. Такой подход, по словам представителей правительства, должен исключить элемент неожиданности и продемонстрировать предсказуемость позиции Москвы. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", на которое ссылается издание "Комсомольская правда".

Подготовленный сценарий ответа

Александр Новак подтвердил, что конкретный план действий уже сформирован. По его словам, документ не носит декларативного характера и предполагает практическую реализацию сразу после возможного решения западных стран об изъятии российских активов. Речь идёт о заранее согласованном алгоритме шагов, который учитывает различные варианты развития событий.

В правительстве подчёркивают, что подобная подготовка необходима в условиях затяжного санкционного давления. Наличие плана позволяет минимизировать риски для экономики и обеспечить быстрый переход от заявлений к реальным мерам в случае изменения внешнеполитической ситуации.

Принцип зеркальных мер

Новак напомнил о ранее озвученной позиции Москвы, согласно которой ответ России будет симметричным. Это означает, что любые действия в отношении российского имущества за рубежом повлекут за собой сопоставимые шаги. Такой подход, как отмечают в кабмине, рассматривается как базовый принцип реагирования.

При этом подчёркивается, что ответные меры будут достаточно жёсткими. Их цель — не только компенсировать возможный ущерб, но и создать для оппонентов дополнительные издержки, сопоставимые по масштабу с предпринятыми действиями.

Политический и экономический контекст

Заявления о готовности к ответу вписываются в общую линию российской политики последних лет. Москва последовательно указывает на недопустимость изъятия суверенных активов и рассматривает такие шаги как нарушение международных норм. Подготовка конкретного плана действий, по мнению экспертов, должна усилить переговорные позиции России.

В то же время власти дают понять, что рассчитывают избежать реализации подобных сценариев. Однако наличие заранее утверждённого плана служит сигналом о том, что возможные решения Запада не останутся без последствий и будут иметь прямой ответ.