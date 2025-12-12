Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Банк России
© wikimedia.org by ИринаЯ is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:39

Счёт предъявлен: ЦБ требует от Euroclear сумму замороженных активов плюс компенсацию упущенной выгоды

ЦБ сообщил сумму иска к Euroclear

Всем известно, что инвестиции могут сталкиваться с неожиданными трудностями, и ситуации с замороженными активами — одна из самых сложных. Совсем недавно Банк России выступил с иском к европейскому депозитарию Euroclear, сумма которого включает как замороженные средства, так и убытки от упущенной выгоды. Такой шаг поднимает важные вопросы о финансовой безопасности и ответственности на международной арене.

Согласно заявлению пресс-службы Центробанка, сумма иска складывается из комплекса факторов: это не только средства, находящиеся в блокировке, но и различные ценные бумаги, которые также были затронуты. Исходя из этого, Банк России требует компенсировать понесенные убытки за счет Euroclear, что подчеркивает серьезность ситуации и необходимость прояснения правовых аспектов.

Причины подачи иска

Причиной подачи иска стало то, что Банк России недавно столкнулся с серьезными ограничениями в движении своих активов на международных рынках. В условиях нестабильной финансовой системы, заблокированные активы становятся значительной проблемой для института, который отвечает за финансовую стабильность в стране.

