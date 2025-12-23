Из конфликта — в инвестицию: как заблокированные активы хотят использовать за рубежом

Идея использования замороженных российских активов в международных проектах вновь прозвучала на высоком уровне и вызвала неоднозначную реакцию. Речь идет о возможных инвестициях в восстановление сектора Газа, которые, по замыслу инициатора, могли бы стать альтернативой полной утрате заблокированных средств. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Предложение об инвестиционном использовании активов

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что обращался к генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву с просьбой передать США предложение об инвестировании замороженных активов РФ. По его словам, инициатива предполагает использование этих средств в международных инфраструктурных проектах, в частности в восстановлении сектора Газа.

Шохин отметил, что обсуждает подобную идею уже не первый раз и считает ее более рациональной альтернативой полной потере средств. По его замыслу, Россия могла бы обозначить такое участие как собственный инвестиционный вклад в крупный международный проект.

"Я даже озвучил его и просил передать [спецпредставителю президента США] Стиву Уиткоффу проект по использованию замороженных активов. Если бы американцы сумели убедить европейцев в том, что, например, можно использовать эти замороженные деньги на реализацию таких проектов, как, скажем, обустройство сектора Газа, Россия могла бы объявить это своим вкладом инвестиционным", — сказал глава РСПП Александр Шохин.

Логика инициативы и долгосрочный эффект

По мнению Шохина, подобный подход позволил бы сохранить экономический смысл замороженных средств, даже если возврат инвестиций растянется на длительный срок. Он подчеркнул, что доходы от таких проектов могли бы возвращаться годами, однако это предпочтительнее, чем окончательная утрата активов без какой-либо компенсации.

Глава РСПП также выразил мнение, что подобный проект мог бы носить глобальный и международный характер, объединяя интересы сразу нескольких сторон. В этом контексте инвестиции в восстановление сектора Газа рассматривались им как возможный пример такого формата сотрудничества.

"Хотя доходы от этой инвестиции будут возвращаться в течение многих лет, но это лучше, чем потерять эти деньги. А проект мог быть глобальным, международным", — добавил Александр Шохин.

Эксперты отмечают, что сама тема замороженных активов остается одной из самых чувствительных в международной повестке, а любые предложения по их использованию требуют сложных политических и юридических согласований. Пока же инициатива, озвученная главой РСПП, не получила подтверждения со стороны институциональных инвесторов.