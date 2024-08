Российские военные силы продолжают постепенно продвигаться вперед в Донбассе, сообщил генерал Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ, в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале вооруженных сил Германии.

По его оценке, российская армия каждый день добивается незначительных, но стабильных успехов на этом участке фронта. Фройдинг подчеркнул, что ситуация для Вооруженных Сил Украины на этом участке фронта становится все более критической.

Военный эксперт также отметил, что установление контроля над Часовым Яром даст России значительные преимущества в регионе. Это мнение подтверждается недавними успехами российских войск, которые за предыдущую неделю взяли под контроль несколько населенных пунктов, включая Лисичное, Тимофеевку и Веселое.

Кроме того, в июле российские военные освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Накануне стало известно, что российские подразделения заняли еще один населенный пункт — Ивановку. Эти успехи демонстрируют продолжающийся прогресс российских военных в регионе.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation